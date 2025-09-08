스포츠조선

하정우 4번째 연출작 '윗집 사람들'..BIFF 공개 후 12월 개봉 확정[공식]

기사입력 2025-09-08 09:56


하정우 4번째 연출작 '윗집 사람들'..BIFF 공개 후 12월 개봉 확…

[스포츠조선 조지영 기자] 제30회 부산국제영화제 공식 초청작 '윗집 사람들'(하정우 감독, 싸이더스 제작)이 오는 12월 개봉을 확정했다.

'윗집 사람들'이 제30회 부산영화제에서 작품성과 대중성을 갖춘 최신 한국 상업 영화를 가장 먼저 선보이는 섹션 한국영화의 오늘-스페셜 프리미어에 공식 초청되며 예비 관객들의 기대감을 한껏 끌어올리고 있는 가운데, 오는 12월 개봉을 확정하며 런칭 포스터와 티저 예고편을 공개했다.

먼저 공개된 런칭 포스터는 윗집 부부 하정우와 이하늬, 아랫집 부부 공효진과 김동욱까지 4인 배우의 비주얼과 함께 포스터를 꽉 채우는 각 캐릭터의 인상적인 대사가 담겨있어 시선을 사로잡는다.

아랫집 부부에게 이색적인 제안을 하러 온 윗집 남편 김 선생(하정우)이 누구보다 진지한 표정으로 아랫집을 바라보며 제안하는 모습이 호기심을 자극한다. 이어 아랫집 아내 정아(공효진)는 윗집 부부의 제안이 당혹스러우면서도 누구보다 호기심 가득한 표정을, 그녀의 남편인 현수(김동욱)는 이러한 상황에 불편함을 넘어서 해탈한 표정을 보여주고 있다.

한편, 김 선생과 함께 특별한 경험을 나누고 싶은 윗집 아내 수경(이하늬)은 여유로운 표정을 짓고 있어, 이들이 보여줄 진짜 어른들의 솔직한 이야기는 무엇일지 기대감을 끌어올린다.


하정우 4번째 연출작 '윗집 사람들'..BIFF 공개 후 12월 개봉 확…
함께 공개된 티저 예고편에서는 필터 없는 이들의 아찔한 대화들이 담겼다. 자연스럽게 스킨쉽을 해달라는 정아의 제안에 당황하는 현수는 물론, 서로에게 점점 미쳐갔던 순간을 말하며 진한 윙크를 주고받는 김 선생과 수경 부부의 모습은 예측할 수 없는 이들의 저녁 식사를 기대하게 만든다.

'윗집 사람들'은 하정우 감독 특유의 예리한 관찰력과 불편한 상황을 유쾌하게 비트는 천재적인 말맛이 담긴 영화다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬까지 국내 대표 배우들의 예측할 수 있는 명연기로 예측할 수 없는 대화를 보여줄 전망이다.

'윗집 사람들'은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부와 아랫집 부부가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기를 그린 작품이다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬 등이 출연했고 '롤러코스터' '허삼관' '로비'의 하정우 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 개봉 예정.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'이숭용 재계약 효과인가' 1위팀 1승9패 '천적' 이기고 5연승, 3위 굳히기. "오늘도 도장깨기 성공"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.