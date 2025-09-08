하정우 4번째 연출작 '윗집 사람들'..BIFF 공개 후 12월 개봉 확…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 제30회 부산국제영화제 공식 초청작 '윗집 사람들'(하정우 감독, 싸이더스 제작)이 오는 12월 개봉을 확정했다.
아랫집 부부에게 이색적인 제안을 하러 온 윗집 남편 김 선생(하정우)이 누구보다 진지한 표정으로 아랫집을 바라보며 제안하는 모습이 호기심을 자극한다. 이어 아랫집 아내 정아(공효진)는 윗집 부부의 제안이 당혹스러우면서도 누구보다 호기심 가득한 표정을, 그녀의 남편인 현수(김동욱)는 이러한 상황에 불편함을 넘어서 해탈한 표정을 보여주고 있다.
한편, 김 선생과 함께 특별한 경험을 나누고 싶은 윗집 아내 수경(이하늬)은 여유로운 표정을 짓고 있어, 이들이 보여줄 진짜 어른들의 솔직한 이야기는 무엇일지 기대감을 끌어올린다.
|
'윗집 사람들'은 하정우 감독 특유의 예리한 관찰력과 불편한 상황을 유쾌하게 비트는 천재적인 말맛이 담긴 영화다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬까지 국내 대표 배우들의 예측할 수 있는 명연기로 예측할 수 없는 대화를 보여줄 전망이다.
'윗집 사람들'은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부와 아랫집 부부가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기를 그린 작품이다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬 등이 출연했고 '롤러코스터' '허삼관' '로비'의 하정우 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 개봉 예정.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com