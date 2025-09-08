스포츠조선

최종수정 2025-09-08 10:42

고소영, 꽃미남 아이돌에 찐표정..♥장동건 긴장해야겠네

[스포츠조선 박아람 기자] KBS '고소영의 펍스토랑' 첫 회 손님 제로베이스원이 톱티어 아이돌다운 토크, 먹방, 재연, 요리까지 모든 걸 보여준다.

최근 고소영이 28년 만에 MC로 KBS에 귀환한 것으로 알려진 '고소영의 펍스토랑'(이하 '펍스토랑')은 KBS에서 새롭게 선보이는 유튜브 콘텐츠다. 펍스토랑의 지배인인 MC 고소영이 평소 팬이었던 아이돌, 배우 등 손님들을 초대, 애정이 담긴 요리를 직접 만들어 대접하고 팬으로서 궁금했던 이야기들을 가감 없이 나누는 팬심 대변 토크 프로그램이다. '펍스토랑'은 이름에서도 알 수 있듯 KBS 대표 예능 프로그램 '편스토랑' 제작진이 런칭하는 '편스토랑'의 첫 번째 스핀오프 콘텐츠다.

9월 8일 저녁 6시 30분 유튜브 KBS 엔터 채널(KBS Entertain)에서 공개되는 '펍스토랑' 첫 회의 손님은 최근 '아이코닉'으로 컴백, 뜨거운 반응을 얻고 있는 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)의 성한빈, 김지웅, 박건욱. 이 날 "나는 딸과 함께 덕질하는 엄마"라며 제로베이스의 팬임을 수줍게 밝힌 고소영은 멤버들을 만나자마자 성한빈, 김지웅, 박건욱 세 사람에게 입덕했던 각각의 모먼트를 솔직하게 공개해 멤버들을 빵 터지게 했다.

이날 고소영은 제로베이스원 맞춤으로 준비한 특별 요리를 대접했다. 메뉴를 보자 환호를 지른 세 사람은 방송도 잊은 채 열심히 폭풍 흡입을 해 웃음을 줬다. 잘 먹는 모습을 흐뭇한 미소로 지켜보던 고소영은 "멤버도 많으니 식비가 장난 아니겠다"며 "그런데 너무 잘 먹으니 밥 사주고 싶다"며 엄마의 마음을 전하기도.

이어 세 사람의 서로 다른 성격이 드러나는 에피소드들을 얘기하던 중, 세 사람은 우산 소품을 활용, 적극적인 상황 재연까지 곁들여 웃음을 줬다. 고소영도 멤버들과의 재연을 열심히 함께했다고. 미리 공개된 현장 사진에서 알 수 있듯 고소영과 서로 다른 케미를 보여준 세 사람은 과연 어떤 상황을 재연한 것일지, 궁금증을 자아낸다.

한 편, 사전에 팬들에게 받은 다양한 질문들 중 성한빈의 '간장국수' 레시피가 궁금하다는 수많은 요청에 따라, 성한빈은 회심의 요리를 선보이기도. 간단한 재료로 뚝딱 간장국수를 만들어낸 성한빈은 김지웅, 박건욱, 고소영의 솔직, 냉정한 평가에 크게 당황했다는 전언. 그리고 이 맛을 본 멤버들은 즉석에서 이 간장국수의 메뉴 이름을 '느굿수'라고 지었다고 하는데, 이름에 담긴 뜻은 무엇일지, 그 자세한 내용은 모두 '펍스토랑'에서 공개된다.

성한빈, 김지웅, 박건욱 세 멤버가 인생 처음으로 단독 MC에 도전하는 고소영을 응원하며, 열정 넘치는 활약을 보여준 KBS '펍스토랑'은 9월 8일 월요일 오후 6시 30분 유튜브 KBS 엔터 채널(KBS Entertain)에서 만나볼 수 있다. 같은 날 밤 11시 35분에 KBS2에서도 방송된다.

