로제, MTV VMA 사상 최초 한국어 대상 소감 "블랙핑크 사랑해"[종…

로제, MTV VMA 사상 최초 한국어 대상 소감 "블랙핑크 사랑해"[종합]

최종수정 2025-09-08 13:02

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 K팝의 새 역사를 썼다.

로제는 8일 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 MTV VMA)'에서 팝스타 브루노 마스와의 협업곡 '아파트'로 '올해의 노래' 부문 수상에 성공했다.

"믿을 수 없다. 가장 먼저 저를 믿고 이 세상을 함께 만들어준 브루노 마스에게 감사하다. 당신과 함께한 우정, 모든 것이 좋았다. 그동안의 노력을 보상받는 순간이다. 기쁘게 이 상을 받겠다. 이 상을 꿈꿨던 16세의 저 자신에게 바친다. 제가 아티스트로 성장하는 것을 지켜봐주고 제 꿈을 담아낸 분들께 고맙다. 테디 오빠, 블랙핑크 멤버들 저 상탔다. 늘 고맙고 사랑한다"고 밝혔다.


MTV VMA는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리카 뮤직 어워즈와 함께 미국 4대 음악 시상식으로 꼽히는 권위있는 행사다.

로제는 '아파트'로 올해의 비디오, 올해의 노래, 최우수 컬래버레이션, 최우수 팝, 최우수 디렉션, 최우수 아트 디렉션, 최우수 비주얼 이펙트 등 7개 부문에, 솔로 정규 1집 '로지' 타이틀곡 '톡식 틸 디 엔드'로 최우수 K팝 부문에 노미네이트 됐다. 무려 8개 부문 후보로 지명된 것도 놀라운 일이었지만 대상 격인 '올해의 비디오'와 '올해의 노래' 부문 후보가 된 것은 K팝 사상 최초의 일이라 큰 관심을 모았다.

그리고 K팝 가수 최초로 '올해의 노래' 부문 수상에 성공한 것. '올해의 노래' 부문은 2021년 방탄소년단이 '다이너마이트'로 후보가 됐지만 아쉽게 수상이 불발됐던 바 있어 더욱 남다른 의미를 가진다.

'올해의 비디오' 부문 트로피는 아쉽게도 아리아나 그란데 '브라이터 데이즈 어헤드'에 돌아갔다.


'아파트'는 지난해 10월 18일 발매와 동시에 국내 음원차트는 물론, 해외 차트까지 강타하며 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100' 3위를 기록했다. 이는 K팝 여가수 최고 기록이다. 뮤직비디오는 24시간 만에 유튜브 조회수 2000만뷰를 돌파, 지난달 19억뷰를 돌파하며 전세계에서 4번째로 '최단 기간 19억 돌파' 기록을 세웠다.


K팝 최초 MTV VMA 접수 기록을 추가한 '아파트'는 이제 그래미 어워즈를 향해 달린다.

미국 예측 매체인 골드더비는 제68회 그래미 어워즈 부문별 예상 순위를 발표했다. 이에 따르면 '아파트'는 대상 중 하나인 '올해의 노래' 부문에서 7위를 차지했다. 또 '올해의 신인' 9위, '올해의 레코드상' 5위도 기록 중이다.

한편 로제가 속한 블랙핑크는 이번 시상식에서도 강력한 존재감을 드러냈다. 블랙핑크는 베스트 그룹상을, 리사는 도자캣과 호흡을 맞춘 '본 어게인'으로 최우수 K팝상을 받았다.

블랙핑크는 현재 월드투어 '데드라인'을 진행 중이며, 11월 새 앨범을 발표한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

