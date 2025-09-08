로제, MTV VMA 사상 최초 한국어 대상 소감 "블랙핑크 사랑해"[종…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 K팝의 새 역사를 썼다.
로제는 '아파트'로 올해의 비디오, 올해의 노래, 최우수 컬래버레이션, 최우수 팝, 최우수 디렉션, 최우수 아트 디렉션, 최우수 비주얼 이펙트 등 7개 부문에, 솔로 정규 1집 '로지' 타이틀곡 '톡식 틸 디 엔드'로 최우수 K팝 부문에 노미네이트 됐다. 무려 8개 부문 후보로 지명된 것도 놀라운 일이었지만 대상 격인 '올해의 비디오'와 '올해의 노래' 부문 후보가 된 것은 K팝 사상 최초의 일이라 큰 관심을 모았다.
'올해의 비디오' 부문 트로피는 아쉽게도 아리아나 그란데 '브라이터 데이즈 어헤드'에 돌아갔다.
K팝 최초 MTV VMA 접수 기록을 추가한 '아파트'는 이제 그래미 어워즈를 향해 달린다.
미국 예측 매체인 골드더비는 제68회 그래미 어워즈 부문별 예상 순위를 발표했다. 이에 따르면 '아파트'는 대상 중 하나인 '올해의 노래' 부문에서 7위를 차지했다. 또 '올해의 신인' 9위, '올해의 레코드상' 5위도 기록 중이다.
한편 로제가 속한 블랙핑크는 이번 시상식에서도 강력한 존재감을 드러냈다. 블랙핑크는 베스트 그룹상을, 리사는 도자캣과 호흡을 맞춘 '본 어게인'으로 최우수 K팝상을 받았다.
블랙핑크는 현재 월드투어 '데드라인'을 진행 중이며, 11월 새 앨범을 발표한다.
