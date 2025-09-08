'팬미팅 장인' 박은빈, 이젠 '골든'까지 소화하네..아이돌 능가하는 2…

|
|
|
|
|
|
|
[스포츠조선 문지연 기자] '팬미팅 장인' 박은빈이 또 팬들을 흐뭇하게 만들었다.
또한 박은빈의 댄스 무대는 공연장을 뜨겁게 달아오르게 만들었다. 지난 '은빈노트: 디바'에서 첫 선을 보인 이후 팬들이 다시 보고 싶은 무대 중 하나로 뽑았던 'The Witches'(더 위치스)로 뜨거운 환호성을 자아낸 그는 피프티피프티의 'Pookie'(푸키) 댄스 커버 무대를 깜짝 선보여 분위기를 끌어올렸다. 여기에 '믿고 듣는 배우' 박은빈의 'NOW'(나우), '종이비행기' 등의 노래들은 공연을 더욱 풍성하고 다채롭게 채웠다.
이 가운데 박은빈은 작년에 이어 올해도 팬들을 위한 깜짝 노래 선물을 준비해 감동을 안겼다. 지난 7일 발매된 박은빈의 디지털 싱글 'Piece by Piece'(피스 바이 피스)의 신곡들을 선보인 것. 청춘의 시간에 다가온 첫사랑을 그리워하는 서정적인 감수성의 '눈을 감고 열을 센다면'은 색다른 매력을, 청량하고 시원한 음색으로 박은빈이 전하는 위로와 공감의 노래 '괜찮아'는 공연장을 따스하고 포근하게 물들였다.
이처럼 팬들과 사랑으로 꽉 채운 200여 분간의 공연을 마친 박은빈은 "여러분들 덕분에 저의 선택들이 의미가 생기는 것 같아요. 항상 저를 '지금'으로 불러들여주시는 여러분들 덕분에 저는 또 힘을 얻고 앞으로 나아갈 원동력을 다시 상기시키는 것 같습니다"라며 "요즘 문득 '100%'라는 것은 없구나라는 생각이 들었어요. 완성된 100%라고 생각하는 것은 사람마다 다를 수 있지만, 결국 내가 부족한 부분도 누군가가 채워줘서 100%가 되는구나라는 생각이 들었습니다. 사실 처음부터 완성된 상태로 최상의 100%로 시작하는 것은 쉽지 않잖아요. 그렇지만 과정 속에서 예상치 못한 행운이 찾아오기도 하고, 별로라고 여겼던 부분들이 좋은 부분으로 탈바꿈 될 수 있기도 하고요. 그렇게 100%라는 것을 향해가다 보면 결국 좋은 과정과 좋은 결과물이 나오지 않을까라는 생각을 했습니다"라고 전했다.
이어 "여러분들이 애정 어린 눈으로 봐라 봐주시는 힘 덕분에 오늘 공연도 잘 마무리된 것 같아요. 앞으로도 저의 모자란 부분들은 빙고들이 100%로 만들어 주세요!"라고 언제나 응원을 보내주는 팬들에 대한 감사의 마음과 공연을 마친 소회를 밝힌 박은빈은 '하이 바이 이벤트'를 마지막으로 공연을 마무리했다.
한편, 팬들과 또 한 장의 행복한 추억을 만든 박은빈은 현재 차기작을 검토 중이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com