스포츠조선

장우혁, '16세 연하' ♥오채이와 결혼 생각 밝힌다...데뷔 후 첫 공개 데이트 ('신랑수업')

기사입력 2025-09-08 13:39


장우혁, '16세 연하' ♥오채이와 결혼 생각 밝힌다...데뷔 후 첫 공…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '신랑수업' 장우혁이 오채이를 위해 손수 도시락까지 싸는 정성을 보인다.

10일(수) 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 180회에서는 장우혁이 오채이와 놀이공원에서 데이트를 하며 '설렘지수'를 상승시키는 모습이 펼쳐진다.

이날 장우혁은 집에서 콧노래를 부르며 도시락을 싼다. 앞서 오채이와 키즈카페 데이트를 하면서 오채이표 도시락을 먹었는데, 당시 장우혁이 도시락 통을 집으로 들고 와 이를 제대로 돌려주기 위해 손수 요리에 나선 것. 특히 그는 어머니가 직접 재배한 완두콩을 밥 위에 올려놓으면서 '하트' 모양 장식을 꾸며 '스튜디오 멘토군단'을 감탄케 한다. 장우혁도 스스로 대견해 하면서 "도시락도, 완두콩 하트도 처음"이라고 설명한다. 그러던 중, 장우혁의 '30년 지기' 고향 친구에게 전화가 온다. 장우혁의 친구는 "오채이 씨와 네가 외모도 그렇고 분위기가 비슷한 느낌이다. 두 사람이 아주 잘 어울린다. 네 표정도 엄청 진지해 보였다. 혹시 채이 씨와 미래까지 생각하고 만나는 건지?"라고 묻는다. 이에 장우혁은 솔직한 마음을 터놓는데, 그가 고향 절친에게 꺼내놓은 속마음이 무엇일지에 초미의 관심이 쏠린다.

잠시 후, 도시락을 완성한 그는 드디어 오채이와 한 놀이공원에서 만난다. 오채이는 "사실 남자친구 생기면 놀이공원 데이트를 해보고 싶었다"며 설레어한다. 장우혁은 "나도 그렇다"고 맞장구치면서 "제가 채이 씨의 로망을 이뤄드린 건가?"라며 웃는다. 달달한 분위기 속, 두 사람은 '놀이공원 데이트'의 '국룰'인 '커플 교복록'을 선보이고 나아가 귀여운 동물 머리띠까지 맞춰 착용한다. 시민들은 두 사람의 알콩달콩한 모습에 "너무 잘 어울려요!"라며 폭풍 응원한다. 장우혁은 "진짜 우리 잘 어울리나 봐~"라면서 오채이를 스윗하게 바라본다. 이어 그는 "이렇게 공개적인 장소에서 여자와 데이트하는 것이 정말 처음이다"라고 의미 부여를 한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 김일우는 "(처음이란 걸) 알아 달라는 거죠~"라고 장우혁의 속내를 대변해 모두를 폭소케 한다.

서로의 연애 로망을 이뤄주는 장우혁-오채이의 놀이공원 데이트는
10일(수) 밤 9시 30분 방송하는 채널A '신랑수업' 180회에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, 아픈 가족사 “美서 변기 뚫던 엄마, 화장실 청소하며 생계”

2.

홍진경, 이혼 발표 한달 만 '결정사' 가입? "소개팅 하고 싶었다"(도라이버)

3.

블랙핑크 로제, K팝 최초 美 'MTV VMA' 올해의 노래 수상 "믿을수 없어"[SC이슈]

4.

오정태, 자식농사 '대박' 났다..첫째 딸 서울 상위 0.003% 과학고 진학→둘째 딸도 영재고 준비

5.

홍진희, 안타까운 가정사 고백 "母 신장이식 거절, 투병 중에도 딸 걱정" (같이삽시다)

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, 아픈 가족사 “美서 변기 뚫던 엄마, 화장실 청소하며 생계”

2.

홍진경, 이혼 발표 한달 만 '결정사' 가입? "소개팅 하고 싶었다"(도라이버)

3.

블랙핑크 로제, K팝 최초 美 'MTV VMA' 올해의 노래 수상 "믿을수 없어"[SC이슈]

4.

오정태, 자식농사 '대박' 났다..첫째 딸 서울 상위 0.003% 과학고 진학→둘째 딸도 영재고 준비

5.

홍진희, 안타까운 가정사 고백 "母 신장이식 거절, 투병 중에도 딸 걱정" (같이삽시다)

스포츠 많이본뉴스
1.

'어머니의 나라' 택한 카스트로프, 감격의 데뷔 소감+국대부심 폭발! "너무 기쁘다"

2.

"영원한 선배님, 밝게 웃으며 은퇴하실 수 있도록…" 돌아온 마당쇠의 특별한 사명감, 되살아난 구위→되살아난 가을 희망

3.

우승 향하는 LG, 먼저 7년 연속 PS 진출 확정. 10구단체제 최다 타이

4.

'ERA 0.98' 37세 나이에 회춘? 329억 '돈값' 제대로네! 1이닝 4K → 17G 연속 무실점 [SC피플]

5.

'포체티노 감사합니다' 한국, 월드컵 조추첨 대박각!...역사상 첫 포트2 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.