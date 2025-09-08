장우혁, '16세 연하' ♥오채이와 결혼 생각 밝힌다...데뷔 후 첫 공…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '신랑수업' 장우혁이 오채이를 위해 손수 도시락까지 싸는 정성을 보인다.
잠시 후, 도시락을 완성한 그는 드디어 오채이와 한 놀이공원에서 만난다. 오채이는 "사실 남자친구 생기면 놀이공원 데이트를 해보고 싶었다"며 설레어한다. 장우혁은 "나도 그렇다"고 맞장구치면서 "제가 채이 씨의 로망을 이뤄드린 건가?"라며 웃는다. 달달한 분위기 속, 두 사람은 '놀이공원 데이트'의 '국룰'인 '커플 교복록'을 선보이고 나아가 귀여운 동물 머리띠까지 맞춰 착용한다. 시민들은 두 사람의 알콩달콩한 모습에 "너무 잘 어울려요!"라며 폭풍 응원한다. 장우혁은 "진짜 우리 잘 어울리나 봐~"라면서 오채이를 스윗하게 바라본다. 이어 그는 "이렇게 공개적인 장소에서 여자와 데이트하는 것이 정말 처음이다"라고 의미 부여를 한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 김일우는 "(처음이란 걸) 알아 달라는 거죠~"라고 장우혁의 속내를 대변해 모두를 폭소케 한다.
서로의 연애 로망을 이뤄주는 장우혁-오채이의 놀이공원 데이트는