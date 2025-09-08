스포츠조선

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

기사입력 2025-09-08 14:27


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '4인용식탁' 옥주현이 뮤지컬 배우로 자리매김하던 시절 심경을 솔직히 고백한다.

오늘(8일) 저녁 8시 10분 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'에서는 가수 옥주현 편이 방송된다.

뮤지컬 디바 옥주현은 틈새 휴가를 즐기기 위해 가수 테이와 뮤지컬 배우 이지혜를 초대해 '체질식 맞춤 한 상'을 대접한다. 그녀가 테이를 많이 먹는 '먹음 체질'이라 소개하자 테이는 군 휴가 때 봉골레 파스타 11그릇을 주문, 셰프조차 경악시킨 일화로 모두를 놀라게 한다.

먼저 옥주현은 28년간 간직한 핑클 활동 시절 에피소드를 공개한다. 그는 '내 남자 친구에게' 활동을 할 때, 무대 의상을 입은 채 비행기 탑승을 한 적이 있었다며 당시 의상이 너무 창피했었다고 전해 웃음을 자아낸다. 이어 뮤지컬 데뷔 초창기엔 "내가 핑클 옥주현이라는 걸 삭제하고 봐줬으면 좋겠다"는 심정을 가지고 있었는데, 자신의 인생에서 핑클이 떼려야 뗄 수 없는 존재라는 걸 깨달았다며, 감사를 전하기 위해 핑클 명곡들로 솔로곡 리메이크 앨범을 준비했다고 전한다. 본래 '가수' 였음을 상기시키는 시간이 될 것 같은 마음이라고 덧붙이며 지난 8월 이효리가 피처링한 'Feel Your Love' 녹음실 비화와 올겨울 공개 예정인 'White' 소식으로 기대감을 높인다.

이어 핑클 멤버 중 유일한 싱글로서 '비혼주의'라는 오해에 대해 이야기한다. 옥주현은 어린 나이에 아버지를 여읜 후 어머니 곁에서 가장이자 남편 역할을 도맡아왔던 탓에, 결혼을 쉽게 생각하지 못했다는 속마음을 털어놓는다. 또 자신은 배우 조여정 같은 사람과 결혼하고 싶다며 배울 점이 있고 의지하고 싶은 사람이 이상형이라고 고백한다.

자기관리 끝판왕으로 불리는 옥주현은 핑클 때부터 유지해 온 관리 비결로 '카탈로그 모델 출신'인 어머니의 잔소리를 꼽는다. '빨대 금지', '입 크게 벌리지 않기' 등 시대를 앞서간 관리법에 절친들은 놀라움을 감추지 못한다는데. 이어 파우치 속 찐 관리템을 소개하자 박경림은 옥주현 픽 '저속 노화 템'에 눈이 번쩍 뜨이며 리액션이 폭발했다는 후문이다.

또한, 옥주현은 늘 곁에서 응원해 준 팬들 덕분에 살아갈 수 있다고 감사의 마음을 전한다. 그녀는 팬들의 편지를 '밥 친구'라 부르며, 식사 때마다 읽는다고. 또한 한 팬이 암 투병 사실을 고백, 이후 옥주현의 공연을 매회 관람하며 점차 건강을 회복한 모습을 보였을 때 정말 기뻤다며 눈시울을 붉혀 절친들을 뭉클하게 한다.

절친들과 함께 스타의 인생 한 편을 들여다보는 시간, 채널A '절친 토큐멘터리 ? 4인용식탁'은 매주 월요일 저녁 8시 10분에 방송된다.

