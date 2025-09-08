스포츠조선

'베니스 불발' 박찬욱 아쉬움 '토론토' 윤가은이 달랠까..'세계의 주인' 토론토 전석 매진→'호평'

기사입력 2025-09-08 15:15


[스포츠조선 조지영 기자] 제50회 토론토국제영화제 경쟁 부문인 플랫폼(Platform) 부문에 한국 영화 최초이자 유일한 작품으로 공식 초청된 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 지난 7일(현지 시간) 첫 상영을 마친 가운데, 뜨거운 박수갈채와 호평 세례를 받고 있다.

윤가은 감독의 신작 '세계의 주인'이 지난 7일 토론토영화제에서 최초로 공개됐다. 토론토에서 첫 관객과 만난 '세계의 주인'은 현지 관객들의 폭발적인 관심을 모으며 전석 매진을 기록했을 뿐 아니라, 일부 관객이 계단에서 관람해야 정도로 뜨거운 열기를 증명했다. 상영 직후 객석은 환호와 박수갈채로 가득 찼고, 관객들은 윤가은 감독과 배우 서수빈, 장혜진이 함께한 관객과의 대화까지 자리를 지킨 채 끝까지 함께하며 작품에 대한 뜨거운 지지를 보냈다.

프리미어 상영을 관람한 해외 관객 역시 앞다투어 호평을 쏟아내고 있다. "'세계의 주인'의 모든 것이 윤가은 감독의 영화 세계가 자연스럽게 성장했음을 보여준다. 윤가은 감독은 정말 특별하다"(Jaime Re****, letterboxd) "윤가은 감독은 주인(서수빈)과 주인의 세상을 한 겹씩 벗겨내며 섬세하게 탐구한다. 도전적이면서도 흥미진진한 여정이다"(SpiritM****, letterboxd) 등 더 깊고 풍성해진 윤가은 감독의 영화 세계를 향한 극찬을 아끼지 않았다.

여기에 "경이로운 연기를 보여주는 서수빈. 앞으로의 행보가 상상조차 되지 않는다"(Father****, letterboxd) 라며 신예 서수빈의 참신한 매력과 자연스러운 연기력, 그리고 배우들의 안정적인 열연을 향한 찬사 역시 이어졌다. 또한 "마치 고요한 쓰나미 같은 영화"(forget*****, letterboxd) "엔딩크레딧이 올라갈 때 말을 잇지 못할 만큼 압도당했다. 극장을 나서는 순간 하늘의 색깔마저 바꿔놓는 작품"(Father*****, letterboxd) 등 영화에 대한 기대감을 높이는 평이 쏟아져 '세계의 주인'을 향환 관심이 더욱 높아지고 있다.

토론토영화제의 수석 프로그래머 지오바나 풀비는 경쟁인 플랫폼 부문에 '세계의 주인'을 초청하며 "청소년기의 성장통을 섬세하게 포착하며, 내밀한 가족 관계 속에서 단단하게 회복력과 주체성을 찾아가는 개인의 여정을 깊이 있게 그려낸 윤가은 감독의 신작을 토론토영화제에서 처음 선보이게 되어 진심으로 영광이다"고 전한 바 있다.

윤가은 감독은 첫 상영 공개 뒤 "세계 첫 관객들을 만나는 자리라 어떻게 봐주실지 정말 많이 궁금했고 떨렸다. 다행히 주인과 주인의 세계로 떠나는 여정에 모두 함께 해주셨고, 영화를 통해 하고 싶었던 질문을 잘 받아들여 주신 것 같다. 토론토를 시작으로 앞으로 만나게 될 관객들이 진심으로 기대된다"라는 감격스러운 소감을 전했고, 함께한 신예 서수빈은 "태어나서 처음으로 영화제에 와서 무척 긴장되기도 했고 설레기도 했다. 관객들이 뜨겁게 반겨주셔서 힘이 많이 됐고, 자신감도 생겼다. 오랫동안 이 순간을 잊을 수 없을 것 같다"며 기쁨과 설렘을 감추지 못했다. 태선 역의 장혜진 역시 "오랜 시간 함께 작업한 윤가은 감독과 이렇게 영화제에 오게 되어 무척 기쁘고 행복하다. 특히 관객들이 반겨줘서 감사했다. 몰입해서 웃고 우는 관객들의 얼굴 하나하나가 아직도 기억에 남는다. 앞으로도 많은 관객과 만나고 싶다"라는 소감과 함께 현지의 뜨거운 열기를 전했다.

'세계의 주인'은 토론토영화제 경쟁 부문인 플랫폼 부문에서 9개 영화와 플랫폼 상을 두고 경합을 벌일 뿐만 아니라, 장편 상영작 전체를 대상으로 하는 관객상(People's Choice Award)'과 올해 신설된 국제 관객상(International People's Choice Award) 후보로서 관객 투표를 받을 예정이다.

'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 개봉 예정.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

