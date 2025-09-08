'베니스 불발' 박찬욱 아쉬움 '토론토' 윤가은이 달랠까..'세계의 주인…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 제50회 토론토국제영화제 경쟁 부문인 플랫폼(Platform) 부문에 한국 영화 최초이자 유일한 작품으로 공식 초청된 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 지난 7일(현지 시간) 첫 상영을 마친 가운데, 뜨거운 박수갈채와 호평 세례를 받고 있다.
여기에 "경이로운 연기를 보여주는 서수빈. 앞으로의 행보가 상상조차 되지 않는다"(Father****, letterboxd) 라며 신예 서수빈의 참신한 매력과 자연스러운 연기력, 그리고 배우들의 안정적인 열연을 향한 찬사 역시 이어졌다. 또한 "마치 고요한 쓰나미 같은 영화"(forget*****, letterboxd) "엔딩크레딧이 올라갈 때 말을 잇지 못할 만큼 압도당했다. 극장을 나서는 순간 하늘의 색깔마저 바꿔놓는 작품"(Father*****, letterboxd) 등 영화에 대한 기대감을 높이는 평이 쏟아져 '세계의 주인'을 향환 관심이 더욱 높아지고 있다.
토론토영화제의 수석 프로그래머 지오바나 풀비는 경쟁인 플랫폼 부문에 '세계의 주인'을 초청하며 "청소년기의 성장통을 섬세하게 포착하며, 내밀한 가족 관계 속에서 단단하게 회복력과 주체성을 찾아가는 개인의 여정을 깊이 있게 그려낸 윤가은 감독의 신작을 토론토영화제에서 처음 선보이게 되어 진심으로 영광이다"고 전한 바 있다.
'세계의 주인'은 토론토영화제 경쟁 부문인 플랫폼 부문에서 9개 영화와 플랫폼 상을 두고 경합을 벌일 뿐만 아니라, 장편 상영작 전체를 대상으로 하는 관객상(People's Choice Award)'과 올해 신설된 국제 관객상(International People's Choice Award) 후보로서 관객 투표를 받을 예정이다.
'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 개봉 예정.
