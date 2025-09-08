스포츠조선

김다미·신예은·허남준 ‘백번의 추억’, 첫방 전부터 짝사랑 맛집 예약

기사입력 2025-09-08 15:50


[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'이 방송 전부터 '짝사랑 맛집'이라는 별칭을 얻으며 화제를 모으고 있다.

공개된 인물관계도와 편지에 이어 새 스틸컷이 베일을 벗자 아날로그 감성이 물씬 풍기는 뉴트로 청춘 멜로의 매력이 배가되며 시청자들의 설렘을 자극했다.

오는 13일 첫 방송되는 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL)은 1980년대 청춘들의 우정과 첫사랑을 그린 작품. 100번 버스 안내양 영례(김다미)와 종희(신예은)의 빛나는 우정, 그리고 두 사람의 운명을 바꿔놓을 한재필(허남준)과의 얽히고설킨 감정이 중심 축을 이룬다. 휴대폰도 인터넷도 없던 그 시절 마음을 전하던 편지와 공중전화가 극 속 '사랑의 언어'로 재탄생하며 아련한 향수를 불러일으킨다.

공개된 스틸에서는 서로의 존재를 '하늘이 준 선물'이라 표현하는 영례와 종희의 우정이 포착됐지만 동시에 "그럼에도 난 널 너무 사랑해"라는 종희의 고백이 긴장감을 드리운다. 여기에 영례가 짝사랑하는 재필의 등장은 우정과 사랑의 경계를 흔들며 파국을 예고한다.

또 다른 시선은 영례를 향한다. 늘 곁에서 지켜본 정현(김정현)은 능청스러움 뒤 따뜻한 마음을 숨기고 있고, 재필의 친구 상철(이원정)은 미팅 자리에서 영례에게 첫눈에 반하며 거침없이 돌진한다. 여주인공을 향한 남자들의 감정선이 더해지며 드라마는 '짝사랑 맛집'다운 서사로 완성됐다.

특히 극의 관전 포인트는 재필이 쓴 편지다. "보고 있어도 그립고 또 보고 싶은 너"라는 애틋한 글귀가 공개됐지만, 편지의 수신인이 누구인지는 여전히 베일에 싸여 있다. 영례와 종희 중 누구에게 향한 편지일지 시청자들의 추측이 뜨겁게 이어지며 본방송에 대한 기대감을 끌어올렸다.

제작진은 "공중전화와 편지 같은 아날로그 감성이 다채로운 감정선을 완성한다"며 "누구나 공감할 수 있는 짝사랑의 순간들이 시청자들의 마음을 울릴 것"이라고 전했다. '백번의 추억'은 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들' 후속으로 오는 9월 13일 토요일 밤 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

