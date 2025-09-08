김다미·신예은·허남준 ‘백번의 추억’, 첫방 전부터 짝사랑 맛집 예약

|
[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'이 방송 전부터 '짝사랑 맛집'이라는 별칭을 얻으며 화제를 모으고 있다.
공개된 스틸에서는 서로의 존재를 '하늘이 준 선물'이라 표현하는 영례와 종희의 우정이 포착됐지만 동시에 "그럼에도 난 널 너무 사랑해"라는 종희의 고백이 긴장감을 드리운다. 여기에 영례가 짝사랑하는 재필의 등장은 우정과 사랑의 경계를 흔들며 파국을 예고한다.
또 다른 시선은 영례를 향한다. 늘 곁에서 지켜본 정현(김정현)은 능청스러움 뒤 따뜻한 마음을 숨기고 있고, 재필의 친구 상철(이원정)은 미팅 자리에서 영례에게 첫눈에 반하며 거침없이 돌진한다. 여주인공을 향한 남자들의 감정선이 더해지며 드라마는 '짝사랑 맛집'다운 서사로 완성됐다.
제작진은 "공중전화와 편지 같은 아날로그 감성이 다채로운 감정선을 완성한다"며 "누구나 공감할 수 있는 짝사랑의 순간들이 시청자들의 마음을 울릴 것"이라고 전했다. '백번의 추억'은 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들' 후속으로 오는 9월 13일 토요일 밤 10시 40분 첫 방송된다.
