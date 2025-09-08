션, 올해도 '아이스버킷챌린지' 도전 "박보검·윤세아·이영자, 희망의 끈…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 션이 올해도 '아이스버킷 챌린지'에 참여하며 선한 영향력을 이어간다.
이어 "세계 최초 루게릭요양병원 승일희망요양병원이 다 지어졌다"면서 "그래서 오늘 루게릭요양병원이 잘 운영됐으면 하는 바람으로, 또 루게릭 환우 분들에게 희망이 전해졌으면 하는 바람으로 다시 한번 아이스버킷챌린지에 도전한다"며 다시 한 번 챌린지에 참여한 이유를 밝혔다.
이후 이후 션은 얼음물이 가득 담긴 양동이를 뒤집어쓴 뒤 밝은 미소와 함께 "제가 지목할 세 분은 박보검, 윤세아, 그리고 이영자 누나입니다. 희망의 끈을 이어가 주세요"라고 부탁했다.
다시 불고 있는 '아이스버킷 챌린지' 열풍이 또 어떤 기적을 만들어낼지 이목이 쏠린다.
'아이스버킷 챌린지'는 루게릭병(ALS)의 고통을 함께 공감하고 환우들을 지원하기 위한 글로벌 캠페인으로, 참가자가 얼음물을 뒤집어쓴 후 다음 참가자 3명을 지목하는 방식으로 진행된다. 지목을 받은 사람은 24시간 내에 챌린지를 수행하거나, 루게릭병 환우들을 위해 100달러(한화 약 10만 원)를 기부하면 된다.
이 캠페인은 2014년 미국에서 시작돼 SNS를 통해 전 세계로 확산됐으며, 국내에서는 션의 주도로 본격적인 물결이 이어지고 있다.