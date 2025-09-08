"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 지난해 9월 숨진 MBC 기상캐스터 고(故) 오요안나의 1주기를 앞두고, 어머니 장연미 씨가 비정규직 프리랜서 고용 문제 해결 등을 촉구하며 단식에 들어갔다.
기자회견은 '직장갑질119', '방송을 만드는 사람들의 이름 엔딩크레딧' 등 시민단체 42곳이 공동 주최했다. 단체들은 MBC 앞에 고인의 영정을 놓고 분향소를 마련했고, 장 씨는 이곳에서 단식 농성을 이어갈 예정이다.
또 오는 15일 고인의 1주기에 맞춰 같은 장소에서 추모 문화제를 열 계획이다. 이들은 MBC 사장의 공식 사과와 기상캐스터의 정규직 전환 등을 요구하고 있다.
고용노동부는 지난 5월 특별근로감독 결과 고인이 괴롭힘을 당한 사실은 인정하면서도, 법적 신분이 프리랜서인 점을 들어 근로기준법상 '직장 내 괴롭힘' 규정은 적용되지 않는다고 밝혔다.
유족이 고인의 동료 기상캐스터 A 씨를 상대로 손해배상 소송을 제기했지만, A씨 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. MBC는 고용노동부 조사 결과에 따라 A 씨와의 계약을 해지한 가운데, 다른 기상캐스터들과는 재계약을 체결했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com