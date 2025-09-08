"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이…

스포츠조선

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

기사입력 2025-09-08 15:56


고(故) 오요안나. 사진 출처=고인 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 지난해 9월 숨진 MBC 기상캐스터 고(故) 오요안나의 1주기를 앞두고, 어머니 장연미 씨가 비정규직 프리랜서 고용 문제 해결 등을 촉구하며 단식에 들어갔다.

장 씨는 8일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥 앞에서 기자회견을 열고 "불쌍하게 죽은 내 새끼의 뜻을 받아 단식을 시작한다"며 "1주기 전에 문제를 해결하고 더 이상 이런 비극이 발생하지 않도록 해달라"고 밝혔다.

이어 "오요안나만 힘든 줄 알았는데 방송 미디어 산업의 수많은 청년이 고통받고 있었다. 요안나의 억울함을 풀고 떳떳한 엄마가 되고 싶다"고 말했다.

기자회견은 '직장갑질119', '방송을 만드는 사람들의 이름 엔딩크레딧' 등 시민단체 42곳이 공동 주최했다. 단체들은 MBC 앞에 고인의 영정을 놓고 분향소를 마련했고, 장 씨는 이곳에서 단식 농성을 이어갈 예정이다.

또 오는 15일 고인의 1주기에 맞춰 같은 장소에서 추모 문화제를 열 계획이다. 이들은 MBC 사장의 공식 사과와 기상캐스터의 정규직 전환 등을 요구하고 있다.


고 오요안나 어머니의 외침
(서울=연합뉴스) 임화영 기자 = MBC 기상캐스터 시절 직장 내 괴롭힘으로 사망한 고(故) 오요안나 씨의 어머니인 장연미 씨가 1일 서울 종로구 국정기획위원회 앞에서 열린 유가족 요구안 선포 기자회견에서 공식 사과 및 재발 방지 입장 표명, 프리랜서 문제 해결 등을 촉구하고 있다. 2025.7.1
고 오요안나 유가족 요구안 선포 기자회견
(서울=연합뉴스) 임화영 기자 = MBC 기상캐스터 시절 직장 내 괴롭힘으로 사망한 고(故) 오요안나 씨의 어머니인 장연미 씨와 시민단체 엔딩크레딧, 직장갑질119 관계자들이 1일 서울 종로구 국정기획위원회 앞에서 유가족 요구안 선포 기자회견을 열고 공식 사과 및 재발 방지 입장 표명, 프리랜서 문제 해결 등을 촉구하고 있다. 2025.7.1
오요안나는 2021년 MBC 공채 기상캐스터로 입사해 활동하다 지난해 9월 향년 28세로 세상을 떠났다. 사망 두 달 뒤 고인의 휴대전화에서 발견된 유서에는 직장 내 괴롭힘을 암시하는 내용이 담겨, 직장 내 괴롭힘 의혹이 불거졌다.

고용노동부는 지난 5월 특별근로감독 결과 고인이 괴롭힘을 당한 사실은 인정하면서도, 법적 신분이 프리랜서인 점을 들어 근로기준법상 '직장 내 괴롭힘' 규정은 적용되지 않는다고 밝혔다.

유족이 고인의 동료 기상캐스터 A 씨를 상대로 손해배상 소송을 제기했지만, A씨 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. MBC는 고용노동부 조사 결과에 따라 A 씨와의 계약을 해지한 가운데, 다른 기상캐스터들과는 재계약을 체결했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

