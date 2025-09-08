스포츠조선

전현무의 장성규 인스타 언팔 사건..진짜 관계 어떻기에

기사입력 2025-09-08 16:13


전현무의 장성규 인스타 언팔 사건..진짜 관계 어떻기에

전현무의 장성규 인스타 언팔 사건..진짜 관계 어떻기에

[스포츠조선 박아람 기자] 아나운서 출신 방송인 장성규가 선배 방송인 전현무에게 인스타그램 언팔로우를 당한 사실이 드러나자 당혹감을 감추지 못했다.

최근 유튜브 채널 'ootb STUDIO'의 웹예능 콘텐츠 '포렌식'에는 '100억 건물주의 충격적인 구매내역'*이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 장성규가 출연해, 자신의 휴대폰 속 내용을 공개하며 솔직한 모습을 보여줬다.

진행자 이재율이 장성규의 개인 계정을 누르자 화면에는 곧바로 전현무의 사진이 게시된 소속사 계정 게시물이 올라왔다.

장성규는 "우리 기획사 선배다. 한솥밥을 먹고 있다. 존경하는 분이다"라고 애정을 드러냈다.

이어 이재율이 "전현무 선배님을 실제로 팔로우 하냐"라며 확인하자, 장성규는 "현무 형이요? 무조건 저는 했죠"라고당당하게 말했다. 하지만 정작 전현무의 팔로잉 목록에서는 장성규의 계정이 검색되지 않았다.

장성규는 "어?"라며 당황한 기색을 감추지 못했고, 스튜디오는 숙연해졌다.

장성규는 "아 그런데 형님께서 실수로 (언팔로우 버튼을) 누르셨을 수도 있다. 원래는 저를 팔로우 하셨던 걸로 기억한다. 제가 늘 고민이 있을 때마다 상담을 드리는데 항상 흔쾌히 응해주신다"고 설명하며 전현무와의 돈독한 관계를 강조했다.

이에 이재율은 "고민이 있을 때마다 상담을 하니까 그런 거 아닐까요?"라고 일침을 날려 현장을 웃음바다로 만들었다.


해당 영상이 공개된 이후, 온라인상에서는 "영상 올라온 지 5일이 지났는데도 아직 맞팔로우가 아니라는 게 킬포"라는 반응을 비롯해, 'SNS 언팔 실수 가능 vs 불가능' 논쟁이 벌어지기도 했다.

하지만 이후 확인 결과, 현재는 두 사람 모두 서로를 팔로우한 상태인 것으로 확인됐다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"누가 때렸어" '날벼락' 홀란, 버스에 부딪혀 3바늘 꿰매 '충격'…"외데고르에 얻어 맞았어" 아픔에도 미소 작렬

2.

'고생 끝에 콜업성공' 피츠버그 배지환 115일 만의 MLB 복귀전, 1볼넷 1득점

3.

"마이너 압도할 재능인데…ML 콜업? 성과 내야한다" 사령탑의 뼈있는 한 마디, 155㎞은 부족하다

4.

쉴만큼 쉬었다! 벼랑끝 롯데 숨통 겨눈 '사제대결'의 칼날…아껴놨던 '4전4승' 14승 투수. 9일만에 저격 나선다 [SC포커스]

5.

"토미존 수술 받으면 구위가 떨어지지 않나요?" 볼티모어 감독, '오타니 미스터리'에 의문 제기...100마일 펑펑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.