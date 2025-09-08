박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 박주호, 안나 부부의 딸 나은이가 리듬체조 대회에서 대상을 수상했다.
안나는 "더 진지한 팀으로 옮기고 처음 나간 대회였다"면서 "나은이는 더 열심히 훈련하고 실력을 키우고 싶어했다"며 그동안 노력했던 나은 양의 모습을 떠올렸다.
잠시 후 대회장에 도착, 안나는 먼저 나은 양의 옷과 머리를 정리해줬다. 그때 "나은이를 위해 내가 만든 왕관"이라며 안나가 딸을 위해 직접 만든 화려한 왕관이 눈길을 끌었다.
결과는 대상이었다. 안나는 기쁨의 눈물을 흘렸고, 박주호는 "너무 열심히 했다"며 웃었다. 안나는 "나은이는 스스로 해낼 수 있다는 걸 증명하려고 정말 열심히 했다"면서 '4학년 맨손 규성 1레벨 대상 박나은'이라고 적힌 상장과 금메달을 공개했다.
다음날 안나는 나은 양의 우승 기념 선물을 사기 위해 쇼핑에 나섰고, 팔찌 팬던트를 선물 받은 나은 양은 기쁨의 미소를 지었다. 이에 엄마 안나는 "축하한다"며 다시 한번 축하를 건넸다.
