스포츠조선

박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히 했다" ('집에서안나와')

기사입력 2025-09-08 18:31


박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히…

박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히…

박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히…

박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히…

박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 박주호, 안나 부부의 딸 나은이가 리듬체조 대회에서 대상을 수상했다.

8일 유튜브 채널 '집에서안나와 - with ANNA'에는 "with ANNA - Camcorder"라며 영상이 게재됐다.

영상 속에는 박주호, 안나의 첫째 딸 나은 양이 리듬체조 대회에 참가하는 모습이 담겨있다. 이에 박주호, 안나 뿐만 아니라 동생 건후, 진우까지 나은 양을 응원하기 위해 총출동했다.

안나는 "더 진지한 팀으로 옮기고 처음 나간 대회였다"면서 "나은이는 더 열심히 훈련하고 실력을 키우고 싶어했다"며 그동안 노력했던 나은 양의 모습을 떠올렸다.

잠시 후 대회장에 도착, 안나는 먼저 나은 양의 옷과 머리를 정리해줬다. 그때 "나은이를 위해 내가 만든 왕관"이라며 안나가 딸을 위해 직접 만든 화려한 왕관이 눈길을 끌었다.


박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히…
드디어 대회가 시작, 나은 양이 출전했다. 나은 양에게서 눈을 떼지 못하는 엄마 안나. 이어 카메라에 딸의 모습을 담기 바빴다. 이때 나은 양은 무대 체질인 듯 긴장하지 않은 채 완벽하게 동작을 선보이며 무사히 무대를 완료했다. 안나는 "잘했다. 예쁘다"며 환호했다.

결과는 대상이었다. 안나는 기쁨의 눈물을 흘렸고, 박주호는 "너무 열심히 했다"며 웃었다. 안나는 "나은이는 스스로 해낼 수 있다는 걸 증명하려고 정말 열심히 했다"면서 '4학년 맨손 규성 1레벨 대상 박나은'이라고 적힌 상장과 금메달을 공개했다.

다음날 안나는 나은 양의 우승 기념 선물을 사기 위해 쇼핑에 나섰고, 팔찌 팬던트를 선물 받은 나은 양은 기쁨의 미소를 지었다. 이에 엄마 안나는 "축하한다"며 다시 한번 축하를 건넸다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

5.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

5.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

스포츠 많이본뉴스
1.

"마이너 압도할 재능인데…ML 콜업? 성과 내야한다" 사령탑의 뼈있는 한 마디, 155㎞은 부족하다

2.

쉴만큼 쉬었다! 벼랑끝 롯데 숨통 겨눈 '사제대결'의 칼날…아껴놨던 '4전4승' 14승 투수. 9일만에 저격 나선다 [SC포커스]

3.

"토미존 수술 받으면 구위가 떨어지지 않나요?" 볼티모어 감독, '오타니 미스터리'에 의문 제기...100마일 펑펑

4.

"원래 1등" 몸 부서져라 던져 KIA 울렸다…도대체 왜 이토록 간절하게 뛸까

5.

"유벤투스서 손흥민이랑 뛰고 싶었다...직접 대화했다" 이탈리아 역대급 레전드 파격 고백→"모든 유망주의 본보기"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.