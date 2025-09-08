'45세' 옥주현, 비혼선언 아니었다..."조여정 같은 남자와 결혼하고파…

|
|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 옥주현이 "비혼 선언을 한 게 아니다. 조여정 같은 남자가 있으면 결혼하고 싶다"고 밝혔다.
많은 히트곡에 비해 4년 6개월 짧은 활동을 했던 핑클. 옥주현은 "4년 동안 임팩트가 강했던 게 잠자는 시간 빼고 계속 일 만 했다. 그 당시 체감상 1년이 너무 안 지나가는 것 같았다. 지금 생각해보면 엄청 짧은 거다"고 했다.
또한 18세 어린 나이에 가장의 역할을 맡게 됐다는 큰 딸 옥주현은 엄마에게 자식이자 친구이며 남편이었다고. 옥주현은 "어떻게 보면 그게 너무 버거워서 결혼 같은 것도 고민을 하게 된다"고 털어놨다.
|
옥주현은 "사실 당시 핑클이 완전체로 만난 게 핫했다. 결혼 질문이 큰 파장이 올 것 같아서 선을 그어 버려야겠다고 생각했다. '궁금증을 유발시키지 말자'고 했다"며 "그래서 아마 비혼주의자라고 쓰여 있을 수 있다"고 했다.
옥주현은 "정해놓지는 않았지만, 서로의 곁을 내어준다는 건 쉽지 않다는 걸 나이가 들어서 더 잘 알지 않나"면서 "조여정 같은 남자 만나고 싶다. 여정이 같은 남자가 있으면 결혼을 하고 싶다"고 했다. 이어 그는 "주변에 내가 마음을 두는 사람을 보면 배울 점이 많은 사람, 버팀목이 되어 줄 남자"라며 이상형을 밝혔다.
anjee85@sportschosun.com