'재혼' 김병만, 두 아이 위한 제주도 신혼집 공개 "자연 가르치기 위해" ('조선의')

기사입력 2025-09-08 22:28


'재혼' 김병만, 두 아이 위한 제주도 신혼집 공개 "자연 가르치기 위해…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '조선의 사랑꾼' 김병만이 제주도 신혼집을 공개했다.

8일 방송된 TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 김병만의 제주도 신혼집이 공개됐다.

오는 20일 재혼을 앞두고 있는 김병만은 두 아이와 살고 있는 제주도 신혼집을 공개했다. 김병만은 "맹부삼천지교다. 자연을 가르치기 위해 제주도로 왔다"며 두 아이를 위해 제주도에 거주 중이라고 밝혔다.

김병만은 방 하나를 통째로 아이들 서재로 양보했다. 알록달록한 방에서 육아에 집중하는 김병만은 "아침 시작을 이렇게 한다. 애들이 (장난감) 뒤집어놓고 흩트려놓은 걸 저녁에 치운다"며 "예전에는 해외 나가면 제 물건들만 샀는데 이제 모조리 아이들 걸 산다. 얘가 선택하겠지만 치과의사가 됐으면 좋겠어서 의사 놀이 장난감도 산다. 말로는 치과의사 되겠다더라"라고 흐뭇해했다.

달인이지만 육아는 역시 힘들었다. 넘치는 체력의 아이들과 놀아주다 지쳐 바닥에 쓰러진 김병만은 "너희를 못 이기겠다. 너희랑 48살 차이 난다. 네 바퀴 차이"라고 토로했다.

해양경찰 홍보대사 위촉식을 위해 경찰청에 가기로 한 김병만. 쌍둥이 개그맨 이상호, 이상민도 함께 홍보대사로 위촉됐다고. 김병만은 두 사람과의 인연에 대해 "'달인' 팀 이후로 제일 많이 만난 동생들"이라며 "저희 아내를 처음 만났을 때도 알던 동생들이다. 얘기하니까 기억을 다 하더라. 아이들 얘기도 하니까 놀랐다"고 밝혔다.

