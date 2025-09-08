옥주현, 3년만 '인맥 캐스팅' 논란 입 열었다..."떳떳했는데 일이 커…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅 논란에 대해 이야기 했다.
8일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'에서 옥주현 은 가수 테이와 뮤지컬 배우 이지혜를 초대해 '체질식 맞춤 한 상'을 대접했다.
옥주현은 "정작 나는 지혜한테, 지혜는 나한테 서로를 위해 이야기를 안 했다. 왜냐면 안 괜찮으니까. 안 괜찮은 걸 아니까"라며 당시 심경을 털어놨다.
그는 "'엘리자벳' 뿐만 아니라 이 친구(이지혜)한테 작품들을 잘 학습해오면 언젠가 다 잘 할 수 있다고 알려준 거다"면서 "특정 작품을 겨냥해서 '뜨니까 그걸 위해 달리자'는 게 아니었다. 그런 작품에 학습하는 시간들이 '엘리자벳' 뿐만 아니었다. 나한테 없는 소리를 지혜한테 많이 배우게 됐다. 서로를 나눴을 뿐이다"고 했다.
|
옥주현은 "그걸 충분히 학습했고 너무 잘 성장했다. 오디션에서 만장일치로 여주인공으로 발탁됐다"면서 "우리가 떳떳하니까 '괜찮아질거다'고 생각을 했는데 일이 너무 커졌다"고 했다.
이에 이지혜는 "언니가 워낙 역에서 굳건한 1인자고, 나는 언니랑 개인적으로 친분이 있고 또 언니한테 레슨을 받았다"면서 "이런 이유만으로 도마 위에 오르지 않아도 되는 주인공이 됐다"고 말했다. 그는 "나는 오디션을 보고 캐스팅 발표가 됐다. 그 역할이 내 인생 한 페이지 같은 느낌이었다"며 "가장 축하를 받아야 할 순간에 걱정 섞인 메시지만 왔다"고 털어놨다. 그러면서 이지혜는 "지인들한테 전화가 오면 '난 괜찮으니까 언니 좀 달래줘라'고 했다"면서 "서로 그거에 대해 이야기를 안하고 꽤 지내다가 공연이 끝나고 나서 끌어안고 펑펑 울었다"고 밝혔다.
