박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

기사입력 2025-09-09 06:15


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 전 축구선수 박주호, 안나 부부의 첫째 딸 나은이가 리듬체조 대회에서 대상을 수상했다.

8일 유튜브 채널 '집에서안나와 - with ANNA'에는 "with ANNA - Camcorder"라며 영상이 게재됐다.

영상 속에는 박주호, 안나의 첫째 딸 나은 양이 리듬체조 대회에 참가하는 모습이 담겨있다. 이에 박주호, 안나 뿐만 아니라 동생 건후 군, 진우 군까지 나은 양을 응원하기 위해 온 가족이 총출동했다.

안나는 "더 진지한 팀으로 옮기고 처음 나간 대회였다"면서 "나은이는 더 열심히 훈련하고 실력을 키우고 싶어했다"며 그동안 노력했던 나은 양의 모습을 떠올렸다.

잠시 후 대회장에 도착, 나은 양은 대회 의상으로 갈아입는 등 준비를 시작했다. 이어 안나는 나은 양의 머리를 묶어주고 반짝 반짝 빛나는 예쁜 왕관까지 씌워줬다. 이는 안나가 나은 양을 위해 직접 만든 왕관이었다. 딸을 응원하기 위해 엄마가 만든 세상에 하나 밖에 없는 왕관. 딸을 향한 애정이 고스란히 전해졌다.


드디어 시작된 대회. 잠시 후 나은 양이 등장, 엄마는 딸에게서 눈을 떼지 못한 채 딸의 모습을 카메라에 담았다. 이 과정에서 나은 양은 무대 체질인 듯 긴장하지 않은 채 완벽하게 동작을 선보이며 수준급 실력을 자랑해 눈길을 집중시켰다. 무사히 마무리된 무대. 안나는 "잘했다. 예쁘다"며 환호했다.

이후 결과 발표의 시간. '대상' 수상 당시 나은 양의 이름이 호명됐고, 안나는 기쁨의 눈물을 흘렸다. 안나는 "나은이는 스스로 해낼 수 있다는 걸 증명하려고 정말 열심히 했다"면서 '4학년 맨손 규성 1레벨 대상 박나은'이라고 적힌 상장과 금메달을 공개해 눈길을 끌었다.

