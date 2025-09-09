스포츠조선

옥주현, '옥장판 논란' 입 열었다 "인맥 캐스팅NO, 공연 끝나고 펑펑 울어"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-09 06:07


옥주현, '옥장판 논란' 입 열었다 "인맥 캐스팅NO, 공연 끝나고 펑펑…

[스포츠조선 백지은 기자] 핑클 옥주현이 '옥장판 논란'에 대해 입을 열었다.

8일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용 식탁'에는 옥주현이 절친 테이와 이지혜를 초대한 모습이 공개됐다.

옥주현은 2022년 발생한 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅 논란을 언급했다.

그는 "저는 이지혜와 (논란에 대해) 서로 얘기를 안했다. 안 괜찮은 걸 아니까"라고 말문을 열었다.

이어 "저는 이지혜에게 '엘리자벳' 뿐 아니라 전부 '네가 잘 학습해오면 잘할 수 있다'고 알려준 거지 '저 작품이 뜨니까 그걸 위해 달리자'는 게 아니었다. '엘리자벳'만 공부한 게 아니라 저한테 없는 소리를 이지혜에게 배우기도 했다. 서로를 나눈 것 뿐이었다. 이지혜는 충분히 학습했고 잘 성장했다. 오디션에서도 만장일치로 뽑혔다. 우리가 떳떳하니까 괜찮아질 거라 생각했다"고 토로했다.

이지혜는 "언니가 그 역할에 굳건한 1인자고, 언니랑 개인적인 친분이 있어 레슨을 받았다는 이유로 오르지 않아도 될 이슈의 주인공이 됐다. 오디션 보고 캐스팅 되고 제 인생의 한 페이지 같은 순간이었다. 그런데 친구 동창, 심지어 연락 끊긴 썸남들까지 '괜찮냐'고 연락이 오더라. 마지막 공연이 끝나고 끌어안고 펑펑 울었다"라고 털어놨다.


옥주현, '옥장판 논란' 입 열었다 "인맥 캐스팅NO, 공연 끝나고 펑펑…
두 사람을 지켜봤던 테이는 "옥주현에게 '갑작스럽게 외로운 마음의 병이 오니까 아픈 사람 없었으면 좋겠다'고 응원 문자를 보냈는데 뜨겁게 답이 왔다. 오랜 시간 단련해서 무대를 쟁취한 사람은 흔들리지 않는구나 싶었다"고 거들었다.

옥주현은 뮤지컬 '엘리자벳' 10주년 공연에 자신과 같은 소속사인 이지혜를 캐스팅하도록 힘을 썼다는 의혹에 휘말렸다. 당시 뮤지컬 배우 김호영은 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라고 옥주현을 저격했고, 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했다. 다행히 두 사람은 서로 오해를 풀고 화해했고, '엘리자벳' 측에서도 "옥주현과 캐스팅은 무관하다"는 입장을 밝히며 사건은 일단락됐다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영애 15살 딸, 아이돌 준비 중.."연예인 쉽게 생각할까 걱정"

2.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

3.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

4.

이영애, 신동엽 음주 방송에 쓴소리 "청소년 경고 자막 오래 띄워라"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

연예 많이본뉴스
1.

이영애 15살 딸, 아이돌 준비 중.."연예인 쉽게 생각할까 걱정"

2.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

3.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

4.

이영애, 신동엽 음주 방송에 쓴소리 "청소년 경고 자막 오래 띄워라"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민과 결별→끝없는 내리막' 포체티노, 명장→졸장 추락...미국도 의심 '이러다 클린스만될라'

2.

"손흥민이 어떻게 지켰는데" 그녀가 다시 움직인다, 레비 떠난 토트넘 2차례 인수 시도…구단주 '매각 불가' 선언, 한밤중 긴급 성명

3.

'아시아 최강' 일본 축구 '화들짝'…'랭킹 160위' 미얀마에 굴욕당할 뻔…추가시간 극장골로 '구사일생'

4.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

5.

"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라질 명장' 효과 기대 UP

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.