'추신수♥' 하원미, 멀쩡한 3억 슈퍼카 팔더니 또 외제차 구입 "예쁜 차 사고싶어"

기사입력 2025-09-11 11:27


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 3억 원 가량의 남편 차를 팔고 자신의 새 외제차를 구입했다.

10일 유튜브 채널 '하원미'에서는 '추신수 몰래 이번엔 삽니다'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 하원미는 추신수 몰래 제작진과 만나 이야기를 나눴다. 하원미는 10만 유투버를 상징하는 실버버튼을 받고 감격했다.

하원미는 "미국에서도 유튜브 한다 그러면 '개나 소나 한다'는 인식이 있다. 그런데 이런 (실버버튼을)"이라며 실버버튼과 함께 온 편지를 찬찬히 읽으며 행복해 했다.

'새로운 이슈'에 하원미는 "남편의 멀쩡한 차를 팔아버리고 남편이 뚜벅이가 됐지 않냐. 내 차를 남편에게 주고 저는 출퇴근용 작고 간편한 차를 사려고 한다"라 밝혔다.


그는 "차를 사긴 사야 한다. 내가 사실 (벤틀리 팔아버리고) 멋있게 람보르기니 사주고 싶었다"면서 "우리 열심히 해야 한다"라 다짐했다.

하원미는 이번엔 본인의 힘으로 산다면서 "그러니까 이게 예산이 계속 내려가는 거다. 필라테스 레슨 몇 개를 더 해야 되는 건지 모르겠다"라고 한탄했다.

이어 "그리고 내 차가 나한테 좀 과분하긴 했다. 사실 나는 차를 막 좋아하는 사람이 아니다. 되게 좋은 차라고 하는데 난 그걸 모르고 막 타고 다녔다. 좀 착은 차로 가성비 좋은, 예쁜 차를 사고 싶다. 귀엽고 깜찍한 차. BMW 미니쿠퍼 어떠냐. 예쁜 여자들이 많이 타고 다니더라"라며 웃었다.


이후 하원미는 외제차 매장을 직접 찾아가 견적을 받았다. 그는 미니쿠퍼가 오랜 로망이었다면서 상담했다. 하원미가 원하는 드림카는 4천 9백만 원이었다.

하원미는 직원에게 "인플루언서 할인이 있냐"고 물었고, 직원은 "구독자가 10만 명 이상이면 차량가 추가 할인을 받을 수 있다. 이번에 생긴 건데 마침 생기고 나서 오셨다"고 해 모두를 놀라게 했다.

이에 하원미는 추신수에게 전화를 걸어 현재 상황을 설명했다. 추신수는 "버스 타고 다니지"라면서 "남편 몰래한 게 얼마나 큰 대가를 치러야 하는지 알아야 할텐데"라며 시큰둥 했다.

하원미는 이에 아랑곳 않고 시승을 해보러 가겠다며 "남편이 이러면 돈 내주러 온다"라며 여유롭게 웃었다.

이후 추신수는 "대중교통 타라"면서도 결국 쿨하게 아내의 차를 결제해 주며 훈훈함을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

