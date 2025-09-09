스포츠조선

2억원으로 만든 연상호 감독 '얼굴', 전 세계 157개국 선판매 '쾌거'[공식]

기사입력 2025-09-09 08:51


2억원으로 만든 연상호 감독 '얼굴', 전 세계 157개국 선판매 '쾌거…

[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)이 전 세계 157개국 선판매를 기록하며 순차적인 글로벌 개봉을 앞두고 있어 이목을 집중시킨다.

제50회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 초청, 토론토 현지 기준 9일 월드 프리미어 상영을 앞두고 있는 '얼굴'이 전 세계 157개국 선판매라는 쾌거를 기록해 글로벌 흥행에 대한 기대감을 고조시키고 있다.

'부산행'?으로 국내를 넘어 전 세계적인 흥행 기록을 보유한 연상호 감독의 신작이라는 점이 해외 세일즈사들의 흥미를 자극한 가운데, '얼굴'은 오는 11일 국내 개봉을 시작으로 순차적인 글로벌 개봉에 돌입할 예정이다.

미국과 캐나다 등 북미 국가들은 물론 남미 국가들과 프랑스, 러시아 등의 유럽 국가, 일본, 대만, 베트남, 홍콩 등의 아시아 국가들까지 전 세계가 '얼굴'의 미스터리에 빠져들 전망이다.

특히 연상호 감독의 전작들인 '부산행' '반도'의 북미 배급을 진행했던 Well Go의 대표 Doris Pfardrescher는 "오랫동안 연상호 감독의 작품을 지켜본 팬이며, 감독의 이전작을 북미 관객에게 소개하는 영광을 누렸다. '얼굴'은 '반도' 이후 극장에 복귀한 연상호 감독의 작품으로, 장르를 넘나드는 대담한 비전을 통해 그가 현재 가장 흥미로운 영화 감독 중 하나라는 사실을 일깨워 준다. 다시 한번 연상호 감독과 손잡고 '얼굴'을 미국과 캐나다 전역의 팬들에게 선보일 수 있게 되어 매우 기쁘다"라는 소감을 남겨 영화에 대한 세계적인 기대감을 짐작하게 만든다.

'얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 남자와 그의 아들이 40년간 묻혀 있던 아내, 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현 등이 출연했고 '부산행' '반도'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

4.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

4.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

스포츠 많이본뉴스
1.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

2.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

3.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

4.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

5.

한화 엄상백, '올해 연봉 9억 값' 아직 안 늦었다 → 작년 '엘동원'처럼 해준다면? 부활의 불씨 확인한 삼성전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.