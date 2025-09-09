스포츠조선

심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어 일한다"(조선의 사랑꾼)

기사입력 2025-09-09 17:41


심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어…

[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 심현섭이 아내 정영림을 따라 울산에 정착한 가운데, 울산 지역 방송국에 취업하며 새로운 시작을 알렸다.

9일 TV조선 '조선의 사랑꾼' 측은 "'울산 사위' 심현섭, 울산에서 취업하다!?"라는 제목의 94회 선공개 영상을 공개했다.

지난 4월, 11세 연하인 정영림과 결혼한 심현섭은 아내와 함께 울산에 새 보금자리를 마련했다. 그는 "울산에 기차 타고 내려올 때마다 소파에 널브러져 있으면 백수가 된 것 같은 기분이 든다"며 "'울산에서 뭘 하며 살아야 하나'라는 고민이 컸다"고 솔직한 심정을 털어놓았다.


심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어…
그러나 이런 걱정도 잠시, 심현섭은 울산 지역 방송 프로그램의 MC로 발탁되며 본격적인 활동을 예고했다. 그는 "드디어 일하게 됐다. 완전 복이 굴러온 거다"라며 반가운 소식을 전했다.

한편, 심현섭은 올해 55세, 아내 정영림은 44세로 두 사람은 지난 4월 백년가약을 맺고 늦깎이 신혼 생활을 시작했다.

심현섭의 울산 정착기와 새로운 도전은 오는 15일(월) 밤 10시 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 공개된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현영, '의부증 수준' 집착증 고백 "남편 씻을 때 몰래 휴대폰 확인”

2.

“얼굴 또 바뀌었네” 박서진, 성형에만 1억 원 썼다

3.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

4.

방사능 물 마신 스포츠스타의 충격적인 몰골..뼈까지 녹아

5.

"남편 씻는 틈 타 휴대폰 훔쳐봐"…'80억 CEO' 현영, 남편 향한 의부증 고백 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

현영, '의부증 수준' 집착증 고백 "남편 씻을 때 몰래 휴대폰 확인”

2.

“얼굴 또 바뀌었네” 박서진, 성형에만 1억 원 썼다

3.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

4.

방사능 물 마신 스포츠스타의 충격적인 몰골..뼈까지 녹아

5.

"남편 씻는 틈 타 휴대폰 훔쳐봐"…'80억 CEO' 현영, 남편 향한 의부증 고백 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'4조 6000억' 토트넘 초대형 뉴스, 사우디+만수르 EPL 유혹한 그녀의 등장→긴급 성명에도 포기란 없다 '인수 야욕'

2.

'광주는 또 우천 취소?' 더 밀리면 곤란한데... 비 내리는 챔필, 삼성-KIA '경기 열릴 수 있나'[광주현장]

3.

폭우에 흠뻑 젖은 그라운드, 물웅덩이 깊게 패인 워닝트랙…'6연승 예고' SSG-반전 꿈꾸는 NC 맞대결 미뤄지나 [창원현장]

4.

'안경 에이스' 롯데 박세웅 어깨에 달린 가을야구 희망...'천적' 한화 와이스 벽을 넘어라 [부산현장]

5.

ATL에 '복덩이'가 들어왔다, 김하성 합류로 '유격수 자리 강해졌다' 평가...스닛커 감독에 800승 선사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.