"XX 올해의 노래"…로제, MTV VMA 격한 수상소감→'그래미' 정조…

기사입력 2025-09-09 09:48


[스포츠조선 백지은 기자] 8일 미국 뉴욕에서 믿기 어려운 일이 벌어졌다.

그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리칸 뮤직 어워즈와 함께 미국 4대 대중음악 시상식으로 꼽히는 'MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 MTV VMA)'에서 한국어가 울려퍼졌다. 목소리의 주인공은 바로 블랙핑크 로제. 로제는 브루노 마스와의 협업곡 '아파트'로 대상 격인 '올해의 노래' 부문 수상에 성공했다.


로제는 "먼저 브루노 (마스)에게 고맙다. 믿을 수 없다. 저를 믿어주시고 함께 이 세계를 만들어 주셔서 감사하다. 당신과의 우정과 모든 것에 영원히 감사한다"고 밝혔다.

또 "제가 아티스트로 성장하는 것을 지켜봐주고 제 꿈을 담아내 준 분들께 감사하다. 힘차게 서있기 위해 보냈던 불면의 밤들이 보람있다. 영원한 멘토 테디 오빠 저 상 탔어요. 블랙핑크 멤버들 고맙다. 사랑한다"고 전했다.

로제는 "최근 누군가 제 인생의 두려움이 뭐냐고 물었다. '꿈을 추구하는 여정에서 벽에 부딪혀 16세의 저를 실망시킬까봐 두렵다'는 제 답변에 스스로 놀랐다. 16세의 저는 항상 이상한 존재였지만 언젠가 TV에서 봤던 사람들처럼 자기 자신답게 살며 꿈을 추구할 수 있길 바랐다. 이 상은 그동안의 노력을 보상받는 순간이다. 기쁘게 받겠다. 이 상을 꿈꿨던 16세의 저 자신에게 바친다"고 말했다.

MTV VMA에서 한국 가수가 주요 부문 수상에 성공한 건 이번이 처음이다. 2021년 방탄소년단이 '다이너마이트'로 후보가 됐지만 아쉽게 수상이 불발된 바 있다. 그만큼 로제와 '아파트' 신드롬이 대단했다는 의미다.


이제 로제의 다음 스텝은 어디로 향할까. 대중은 로제가 제 68회 '그래미 어워즈'의 장벽도 ?틤關 수 있을지 기대를 보내고 있다.

'그래미 어워즈'는 '백색 그래미'라는 오명이 따라붙을 정도로 유독 유색인종과 비영어권 가수들에게 날을 세워왔다. 실제로 '아메리칸 뮤직 어워즈'와 '빌보드 뮤직 어워즈'를 섭렵한 방탄소년단을 3년 연속 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스' 부문 후보로 지명해 놓고 외면하는 만행을 저지르기도 했다.


이처럼 높은 장벽에도 로제에 거는 기대는 높다. '아파트'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'에서 K팝 여가수 최고 기록인 3위를 달성했다. 뮤직비디오도 20억건에 육박하는 유튜브 조회수를 기록하며 전세계적인 신드롬을 이어가고 있다. 이에 미국 그래미 예측 매체인 골드더비는 '아파트'를 대상 중 하나인 '올해의 노래' 부문 7위에 올려놨다. 로제는 '올해의 신인' 부문에서 9위를 차지했고, '올해의 레코드상'에서는 5위를 기록했다. '아파트'에 팝스타 브루노 마스가 힘을 보탰다는 점도 플러스 요인으로 꼽힌다.

로제는 시상식이 끝난 뒤 자신의 계정에 "송 오브 더 프리킹 이어?!"라며 격한 감동을 드러냈다. 또 팬들의 인증샷도 게재하며 고마움을 전하기도 했다.

K팝의 새 역사를 쓴 로제가 또 한번 승전보를 전해줄 수 있을지 기대와 관심이 집중되고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

