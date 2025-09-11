'캡틴' 김광현이 아니라? '대선배' 끝판왕 은퇴에 28sv 마무리가 '…

|
[대구=스포츠조선 김영록 기자] "오승환 선배님은 내 선수 생활의 가장 큰 자부심이다."
오승환의 은퇴투어 발표가 다소 늦어지면서, 삼성의 인천 원정 일정이 모두 끝나버렸다. 앞서 은퇴를 예감한 SSG 선수단이 지난 8월 은퇴투어에 준하는 행사를 갖긴 했지만, 그래도 공식적인 은퇴 투어의 의미가 있다.
때문에 SSG는 대구 원정에서라도 오승환의 은퇴투어를 한마음으로 소화하기로 했다. '원정팀 레전드' 오승환이 SSG 팬들과 만나는 시간이 대표적이다. 비록 장소는 대구였지만, SSG SNS를 통해 'SSG 유니폼 착용자 50명'을 대상으로 공개모집 및 추첨을 거쳤다.
그런데 SSG에선 조병현이 그 역할을 맡았다. SSG 구단에 따르면 평소 같은 마무리 보직의 대선배로서 오승환을 존경해온 조병현이 자원한 것. 오승환은 올해 자신의 후계자 중 한명으로 조병현을 지목하기도 했다. 김광현은 대신 사인볼 액자 선물을 맡았다.
조병현은 "어릴 때부터 중계방송을 통해 응원해 온 한국 최고의 마무리 투수 선배님의 은퇴 행사에 직접 참여할 수 있게돼 큰 영광이다. 동경하던 선배님께서 후계자로 뽑아주신 것도 정말 감사드리며, 이 기억은 내 선수 생활의 가장 큰 자부심이 될 것"이라고 강조했다.
"선배님의 마지막 자리를 진심으로 축하드리고, 앞으로의 제2의 인생도 응원하겠다. 저 또한 선배님의 발자취를 따라갈 수 있도록 최선을 다해 마무리 투수로 성장하고 싶다."
대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com