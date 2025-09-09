[공식]'심야괴담회', 숏폼 드라마로 재탄생…인기 괴담 '살목지', 진정…

스포츠조선

[공식]'심야괴담회', 숏폼 드라마로 재탄생…인기 괴담 '살목지', 진정한 호러물로

기사입력 2025-09-09 10:03


사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] 공포 괴기 토크쇼 MBC '심야괴담회'가 숏폼 드라마로 재탄생한다.

지난 2021년 시즌1으로 시작된 국내 대표 공포 프로그램 MBC '심야괴담회'는 현재 시즌5가 매주 일요일 밤 팬들의 큰 사랑 속에 이어지고 있다.

이번에 숏폼드라마로 재탄생하는 괴담은 '심야괴담회'시즌1~5 통틀어 가장 인기가 많았던 에피소드 중 하나인 '살목지'로, 숏폼 드라마 '사람을 먹는 늪 : '수살귀(水殺鬼)'의 원념' 으로 새롭게 태어난다.

이번 작품은 MBC가 처음으로 선보이는 숏폼 드라마로 오는 10일 일본 숏드라마 플랫폼 '칸타(Kanta)'를 통해 일본에서 선 공개된 후 전 세계에 공개될 예정이다. '칸타'는 글로벌 콘텐츠 기업 '리디'의 숏드라마 플랫폼이다.

이번에 공개되는 숏폼 드라마 '사람을 먹는 늪 : '수살귀(水殺鬼)'의 원념'은 MBC '심야괴담회' 배우들이 출연해 국내 대표 공포 스폿인 저수지 살목지에서 겪는 의문의 사건과 인간 내면의 어두운 심리를 그리고 있다. 기존 숏폼 호러물의 틀을 넘어 몰입도 높은 서사와 강렬한 공포 연출로 시청자들에게 새로운 공포 경험을 선사할 것으로 기대된다.


특히 이번 작품은 공포 장르에 특화된 두 감독의 협업으로 제작돼 눈길을 끈다. '심야괴담회' 시즌4를 연출한 MBC 박종은 PD와 부천국제판타스틱영화제에서 공포 영화 '귀문방'으로 주목받은 김승태 감독이 공동 연출을 맡아 장르적 디테일과 시각적 긴장감을 극대화했다. 또 숏폼 드라마를 다수 제작한 CAC코퍼레이션과의 공동 제작을 통해 완성도를 높였다는 설명이다.

여기에 리얼리티를 위해 MBC'심야괴담회'에서 인상적인 연기를 선보였던 고연경, 이바울 배우가 출연해 극의 몰입감을 높였으며, '오징어게임', '셀러브리티' 등 다양한 작품에서 활약한 배우 이정준이 새롭게 합류해 긴장감 넘치는 시너지를 완성했다.

MBC는 이번 '살목지' 프로젝트를 통해 공포 장르에서의 가능성을 입증하는 한편 다양한 장르의 숏폼 드라마를 기획해 본격적인 숏폼 드라마 콘텐츠 시장으로 외연을 넓혀 나갈 계획이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

