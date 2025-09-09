임영웅, 단수에 샤워도 못 해…설상가상 폭풍우까지 '멘붕의 연속'

|
[스포츠조선 박아람 기자] 2주 연속 동시간대 시청률 1위를 자랑하며, 화제 속에 방영 중인 SBS 예능 '섬총각 영웅'의 세 번째 이야기가 오늘(9일 화요일) 밤 9시에 방송된다. '섬총각 영웅'은 임영웅과 찐친들이 펼쳐내는 '무계획 섬마을 라이프'를 담은 예능 프로그램이다.
이번 방송에는 임영웅의 웃음 버튼을 자극하는 특별한 친구가 전격 합류한다. 거센 폭풍우를 뚫고 히든카드처럼 등장한 새 친구는 첫 등장부터 모두의 시선을 사로잡았다. 특히, 임영웅은 그를 보자마자 감탄과 환호를 쏟아내며 함박웃음까지 지었다고 해 기대를 모은다. 뿐만 아니라, 평소 이 친구의 '찐팬'이라고 수줍게 밝히며 '성덕'이 된 기쁨을 숨기지 못하기도 한다고. 또, 새 친구는 남다른 요리 실력과 입담으로 '철가방요리사' 임태훈 셰프의 총애는 물론, 수다꾼 궤도와도 특급 케미를 선보인다고 한다. 과연 임영웅이 평소에 좋아한다고 고백한 새 친구의 정체는 누구일지 이목이 집중된다.
또한, 쏟아지는 폭우 속에서 펼쳐지는 혼신의 야외 주방 요리가 관심을 모은다. 특히, 임영웅은 폭발할 듯한 전완근과 날카로운 눈빛으로 중식도를 자비 없이 내려치며 요리에 몰두하는 모습을 보인다고. 이어, '철가방요리사' 임태훈 셰프가 친구들을 위한 특별 보양식을 준비했는데 평범한 백숙에 '이것'을 더해 보양식의 화룡점정을 찍었다고 한다. 이에 임영웅과 친구들은 이미지를 버리고 폭풍 먹방을 선보였다는데 현장의 입맛을 사로잡은 '철가방요리사'의 레시피부터 폭풍 보양식 먹방까지 오늘 밤 공개된다.
섬총각들의 고군분투 일상부터 임영웅의 수록곡 섬마을 버전 뮤직 클립까지! 새로운 친구의 합류로 더욱 풍성해진 이들의 섬살이는 오늘(9일) 밤 9시 SBS '섬총각 영웅'에서 방송된다.
