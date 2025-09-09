'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 박유천의 이야기를 다룬 다큐멘터리가 나온다.
도쿄 MX 측은 "환호와 열기에 싸인 무대는 꿈같은 시간이었다. 그러나 그 빛의 뒤에는 결코 평탄하지 않은 길이 있었다. 준비 과정에서 수많은 한계와 갈등, 고뇌를 겪은 박유천은 멈추기를 고민하기도 했지만 묵묵히 걸어갔다. 포기하지 않고 팬들과의 약속을 가슴에 새기며 극복해 나갔다"고 밝혔다.
이어 "때로는 헤매고 때로는 상처 받으면서도 음악에 대한 열정과 팬에 대한 애정을 뒷받침하는 그 진지한 자세야말로 이번 무대를 더욱 특별하게 만들었다. 이번 다큐멘터리에서는 빛나는 퍼포먼스 뒤에 숨겨진 알려지지 않은 이야기를 남김없이 수록했다. 무엇보다 '팬과 함께 달려가고 싶다'는 강한 마음이 감동을 줄 것"이라고 소개했다.
박유천은 경찰 조사 과정에서 마약 투약 혐의를 모두 인정했고 징역 1년에 집행유예 2년 등을 선고받고 풀려났다. 이후 박유천은 은퇴 선언을 번복하고 해외 무대를 중심으로 활동을 전개하고 있다. 그러나 고가의 팬미팅 티켓 판매, 4억 세금 미납, 사생활 논란 등으로 거듭 구설에 오르며 반성 없는 행보라는 지적을 받고 있다. 그런데 도쿄 MX측은 그런 박유천을 마치 억울한 고난을 거쳐 팬들과의 약속을 지킨 스타라는 식으로 미화시키며 적지 않은 파장이 예고되고 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com