낸시랭, 금수저였다 "사업해 돈 쓸어담은 母, 날 압구정 키즈로 키워"

이게은 기자
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'216cm' 최홍만, 핑크빛 고백 "탁재훈 덕에 168cm 이상형女과 썸 타는 중"
홍혜걸, ♥여에스더 연락 두절 긴급 상황 “무쾌감 우울증 때문에..”
이국주, 심경 고백 "악플도 살..결국 자신에게 되돌아온다"
서민정, '하이킥' 시절 미모 여전..17세 딸 둔 학부모 된 '서선생'
'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이슈]
'4번타자' 데뷔전 김하성, 154㎞→153㎞ 연속 하드히트 작렬! 日 좌완 제대로 두들겼다
'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까…2026년 신인드래프트 개최
[속보]이정후 시즌 8호 홈런 작렬! 첫 타석에서 우월 투런포, 오라클파크 벽돌펜스 낙하
"넌 내게 굴욕감을 줬어" 손흥민VS로사노, 韓-멕시코전서 9일만에 리벤지 매치…'눈물의 3연패' 설욕 기회
'겨우 0.002 차이' 최다안타왕vs포수 타격왕vs괴물 신인 3파전, 누가 타격왕이 될 상인가[SC 포커스]