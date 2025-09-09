'나인퍼즐'→'백번의 추억' 180도 달라진다..김다미가 만날 인생캐

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김다미가 '백번의 추억'으로 또 다른 인생작을 만들 수 있을까.
2025년 상반기 디즈니+ 오리지널 시리즈 '나인 퍼즐'의 글로벌 흥행을 이끈 김다미가 빛나는 행보를 이어간다. 13일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'(양희승 김보람 극본, 김상호 연출)으로 하반기를 달리며 2025년을 꽉 채울 예정이다.
김다미가 새롭게 도전하는 작품 '백번의 추억'은 1980년대, 100번 버스 안내양 영례와 종희의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로 드라마다. 극 중 김다미는 100번 버스의 모범 안내양 고영례 역을 맡았다. 고영례는 가족의 생계를 위해 안내양 유니폼을 입고 매일 버스에 오르면서도, 꿈을 놓지 않고 뚜벅뚜벅 걸어가는 그 시대의 '갓생' 소녀다. 김다미는 '80년대 청춘 아이콘'으로 돌아와 새 얼굴을 입고, 자신만의 색으로 어떤 모습을 보여주게 될지도 관심이 쏠린다.
공개된 티저 속 김다미는 "오라이"를 외치는 버스 안내양 고영례로 완벽하게 변신해 눈길을 사로잡았다. 김다미는 당시 유행했던 바가지 머리와 패션 스타일을 귀엽고 사랑스럽게 소화한 것은 물론, 꿈 많은 청춘이자 운명적 사랑을 기다리는 고영례의 순수한 모습들을 생생하게 펼쳐냈다.
한편, 김다미의 새 얼굴을 만나볼 수 있는 '백번의 추억'은 오는 13일 오후 10시 40분 JTBC에서 첫 방송된다. '일타 스캔들', '한 번 다녀왔습니다', '아는 와이프', '역도요정 김복주', '오 나의 귀신님' 등을 쓴 양희승 작가와 '서른, 아홉'의 김상호 감독이 의기투합한 작품으로 주목받고 있다.
