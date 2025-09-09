'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까……

|
[스포츠조선 김민경 기자] KBO는 오는 17일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드 크리스탈 볼룸에서 2026 KBO 신인 드래프트를 개최한다.
지난해 12월 19일 KIA가 투수 조상우를 키움에서 받으면서 2026년 1, 4라운드 지명권을 양도했다. 지난 6월 7일에는 SSG가 외야수 김성욱을 NC에서 받으면서 2026년 4라운드 지명권을 줬다. 지난 7월 31일에는 한화가 NC에서 외야수 손아섭을 받고, 2026년 3라운드 지명권을 양도했다.
NC는 한화와 SSG로부터 각각 양수 받은 3, 4라운드 지명권, 키움은 KIA로부터 양수 받은 1, 4라운드 지명권을 갖는다.
올해 신인 드래프트 지명 대상자는 고교 졸업 예정자 930명, 대학교 졸업 예정자 261명, 얼리 드래프트 신청자 51명, 해외 아마 및 프로 출신 등 기타 선수 19명 등 총 1,261명이다. 아마추어 유망주 집중 육성을 위해 KBO가 2022년부터 매년 개최하고 있는 KBO Next-Level Training Camp 출신 선수들도 이번 드래프트에 참가한다. 지난 2025 신인 드래프트에서는 15명이 지명됐으며, 특히 1라운드에 3명이 지명된 바 있다.
|
|
한편, KBO 공식 유튜브 채널에서 팬 퍼스트의 새로운 실천을 위해 매주 방송되고 있는 '크보 라이브'는 이날 드래프트를 보다 재미있고 깊이 있게 전달하는 '라이브 해설'을 선보인다. 국내 고교야구 최고 전문가가 패널로 출연해 각 팀의 전략 및 선택을 야구팬들과 실시간으로 소통하며 함께 분석할 예정이다.
2026 KBO 신인 드래프트는 케이블 스포츠 채널 MBC 스포츠플러스(제작), SBS 스포츠, SPOTV, SPOTV2와 유무선 플랫폼 TVING에서 생중계되며, KBSN SPORTS는 아시아 소프트테니스 선수권대회 생중계로 인해 녹화 중계할 예정이다.
|
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com