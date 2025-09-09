스포츠조선

'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까…2026년 신인드래프트 개최

최종수정 2025-09-09 10:11

'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까……
왼쪽부터 KIA 타이거즈 조상우, 한화 이글스 손아섭, SSG 랜더스 김성욱. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김민경 기자] KBO는 오는 17일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드 크리스탈 볼룸에서 2026 KBO 신인 드래프트를 개최한다.

2026 KBO 신인 드래프트는 전면 드래프트 방식으로 진행된다. 지명은 1라운드부터 11라운드까지 이뤄지며, 2024년도 구단 순위의 역순인 키움-NC-한화-롯데-SSG-KT-두산-LG-삼성-KIA의 순으로 실시된다.

KBO 규약에 따라 2026 신인 지명권이 선수와 트레이드 된 사례는 3차례, 총 4개의 지명권 이동이 있었다.

지난해 12월 19일 KIA가 투수 조상우를 키움에서 받으면서 2026년 1, 4라운드 지명권을 양도했다. 지난 6월 7일에는 SSG가 외야수 김성욱을 NC에서 받으면서 2026년 4라운드 지명권을 줬다. 지난 7월 31일에는 한화가 NC에서 외야수 손아섭을 받고, 2026년 3라운드 지명권을 양도했다.

NC는 한화와 SSG로부터 각각 양수 받은 3, 4라운드 지명권, 키움은 KIA로부터 양수 받은 1, 4라운드 지명권을 갖는다.

따라서 전 구단이 모든 지명권을 행사할 경우, 키움과 NC는 13명, 한화와 SSG는 10명, KIA는 9명, 이외 구단들은 11명의 선수를 지명하게 돼, 총 110명의 선수가 KBO 리그 구단 유니폼을 입게 된다.

올해 신인 드래프트 지명 대상자는 고교 졸업 예정자 930명, 대학교 졸업 예정자 261명, 얼리 드래프트 신청자 51명, 해외 아마 및 프로 출신 등 기타 선수 19명 등 총 1,261명이다. 아마추어 유망주 집중 육성을 위해 KBO가 2022년부터 매년 개최하고 있는 KBO Next-Level Training Camp 출신 선수들도 이번 드래프트에 참가한다. 지난 2025 신인 드래프트에서는 15명이 지명됐으며, 특히 1라운드에 3명이 지명된 바 있다.


'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까……
11일 롯데호텔 월드 서울에서 열린 2025 KBO 드래프트, 각 구단에 지명된 선수들이 허구연 KBO 총재와 함께 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.09.11/

'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까……
11일 롯데호텔 월드 서울에서 열린 2025 KBO 드래프트, 드래프트에 참가한 선수들이 행사 시작을 기다리고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.09.11/
야구팬들의 현장 관람도 가능하다. 입장권은 추첨을 통하여 총 100명(50명 추첨, 1인 2매)의 야구 팬에게 제공될 예정이며 9일 오후 12시부터 23시 59분까지 KBO 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 입장권은 행사 당일 오후 12시부터 3층 크리스탈 볼룸 앞 안내데스크에서 본인 확인 후 수령할 수 있다. 입장권 신청 관련한 자세한 내용은 KBO 홈페이지 및 공식 SNS 계정을 통해 확인할 수 있다.


한편, KBO 공식 유튜브 채널에서 팬 퍼스트의 새로운 실천을 위해 매주 방송되고 있는 '크보 라이브'는 이날 드래프트를 보다 재미있고 깊이 있게 전달하는 '라이브 해설'을 선보인다. 국내 고교야구 최고 전문가가 패널로 출연해 각 팀의 전략 및 선택을 야구팬들과 실시간으로 소통하며 함께 분석할 예정이다.

2026 KBO 신인 드래프트는 케이블 스포츠 채널 MBC 스포츠플러스(제작), SBS 스포츠, SPOTV, SPOTV2와 유무선 플랫폼 TVING에서 생중계되며, KBSN SPORTS는 아시아 소프트테니스 선수권대회 생중계로 인해 녹화 중계할 예정이다.
'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까……

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

스포츠 많이본뉴스
1.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

2.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

3.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

4.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

5.

'세상에 이런일이! 어썸킴 4번?' 애틀랜타에서 살아난 김하성, MLB 데뷔 첫 4번 선발 출격. 10승도전 이마나가와 '한일 투타대결 성사'

