한소희X전종서 같이 간다..'프로젝트 Y' 토론토 찍고 부산영화제 개막식…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 영화 '프로젝트 Y'(이환 감독, 클라이맥스 스튜디오·와우포인트 제작)가 제30회 부산국제영화제 한국영화의 오늘-스페셜 프리미어 섹션에 공식 초청된 가운데, 이환 감독과 주연 배우들의 부산영화제 개막식, 오픈 토크, GV 참석이 확정되었다.
프로젝트 Y>는 개봉 전부터 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 유아 그리고 김성철까지 다채로운 매력을 지닌 실력파 배우들의 캐스팅 소식만으로도 화제를 모았다. 토론토국제영화제 초청 소식에 이어 부산영화제까지 릴레이 영화제 초청 소식과 함께 감독과 주요 배우들의 참석 확정을 알리며 관심을 불러모으고 있다.
|
이어 18일 오전 11시 30분 영화의전당 BIFF 야외무대에서 진행되는 오픈 토크에 이환 감독과 한소희, 전종서, 김성철, 정영주, 이재균, 유아가 참석해 관객들과 다채로운 이야기를 나눌 예정이다. 같은 날, 오후 1시 20분에 CGV센텀시티에서 첫 번째 상영이 진행되고, 영화 상영 후, 감독과 배우들이 참석해 심도 깊은 Q&A를 진행한다.
그리고 19일 오후 12시 30분에는 롯데시네마 센텀시티에서 두 번째 상영이 진행되고, 영화가 끝난 후에는 이환 감독과 정영주, 이재균, 유아, 그리고 음악감독으로 참여한 뮤지션 그레이가 특별 게스트로 자리를 빛내며 관객들과 특별한 시간을 가질 예정이다.
'프로젝트 Y'는 가진 것이라고는 서로뿐이었던 두 여자가 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 그리고 김성철이 출연했고 '박화영' '어른들은 몰라요'의 이환 감독이 메가폰을 잡았다. 개봉 미정.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com