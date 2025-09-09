스포츠조선

"한국 배우 최초" 이병헌 토론토국제영화제 수상→오스카 도전 시작

기사입력 2025-09-09 15:21


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이병헌이 올해로 50주년을 맞은 토론토국제영화제(Toronto International Film Festival, TIFF)에서 한국 배우 최초로 '특별공로상(Special Tribute Award)' 트로피를 들어 올렸다.

특별공로상 시상은 지난 7일(현지 시각) TIFF의 연례 기금 모금 행사인 'TIFF 트리뷰트 어워즈(Tribute Awards)' 갈라에서 진행됐다.

이병헌이 받은 특별공로상은 관객 투표나 심사위원 평결이 아닌 TIFF 이사회와 조직위원회의 사전 선정으로 수여되는 비경쟁 부문으로, 영화계에 탁월하고도 독자적인 기여를 남긴 이들에게 허락되는 상이다.

지난해에는 중국 배우 자오 타오(Zhao Tao)가 같은 부문을 수상했고 올해는 이병헌이 그 뒤를 이어 한국 배우 최초의 수상자로 이름을 올렸다.

이병헌은 9일 SNS를 통해 유창한 영어로 소감을 전달했다.


이병헌은 "토론토 영화제 50주년을 축하한다. 이번으로 제가 TIFF와 함께 5번째를 보내고 있다. 작은 부분이지만 함께할수 있어 기쁘다"며 "35년전에 TV드라마로 연기를 시작했다. 하지만 제 마음 속에는 항상 영화에 대한 사랑이 있었다. 2000년도에 박찬욱 감독님의 '공동경비구역JSA' 에 출연하게 됐다. 드디어 흥행영화에 출연한다는 제 꿈을 이룰수 있었다. 25년 뒤 '어쩔수가 없다'라는 새 영화로 감독님과 다시 인사 드리고 있다. 처음 이 영화 이야기를 감독님께 들은지도 15년도 더 된 것 같은데 드디어 세상에 나오게 됐다. 이 작품은 반드시 봐야할 이야기가 될 거라 믿는다. 앞으로도 '어쩔수 없이' 봐야만 할 작품들로 대중분들께 인사드리고 싶다"고 영어로 소감을 밝혔다. 또 "이 상은 저 혼자만을 위한 것이 아니라, 전 세계 곳곳에서 한국 문화가 이뤄낸 의미 있는 성장과 성취를 함께 인정받는 일이라 생각한다"고 K문화에 대한 자부심을 밝혀 박수를 받았다.

이병헌의 이번 수상이 뜻깊은 것은 TIFF 트리뷰트 어워즈가 아카데미 시상식의 흐름을 가장 먼저 가늠할 수 있는 일종의 '오스카 시즌의 전조'로도 불리는데 있다.

실제로 호아킨 피닉스(Joaquin Phoenix), 안소니 홉킨스(Anthony Hopkins), 제시카 차스테인(Jessica Chastain) 등 이 시상식에서 주목받은 배우들이 같은 해 오스카 트로피까지 거머쥔 사례가 있다.


'어쩔수가 없다'는 앞서 베니스에서 아쉽게 수상에는 실패했지만 약 8~9분간의 기립박수와 호평을 받으며 레이스의 포문을 연 만큼, 이번 토론토를 지나 오스카까지 어떤 여정을 이어갈지 기대를 모으고 있다. 이병헌이 주연을 맡은 '어쩔수가없다'는 오는 17일 부산국제영화제 개막작으로 관객을 만난 뒤 24일 국내 정식 개봉을 앞두고 있다.

lyn@sportschosun.com

