스포츠조선

전여빈, 세상 속인 위험한 거짓말 했다..'착한 여자 부세미'로 3개월 신분 도피 시도

기사입력 2025-09-09 16:47


전여빈, 세상 속인 위험한 거짓말 했다..'착한 여자 부세미'로 3개월 …

[스포츠조선 문지연 기자] 전여빈이 위험한 거짓말을 시작한다.

29일 첫 공개될 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'(현규리 극본, 박유영 연출)는 인생리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마이다.

인생 리셋을 위해 명품 스펙의 유치원 선생님 부세미로 신분을 속인 경호원 김영란(전여빈)의 치열한 사투를 예고한 상황. 공개된 메인 포스터 속에는 신분을 숨긴 김영란과 그녀의 이중생활에 휘말리게 될 네 인물의 관계성이 담겨 눈길을 끈다.

먼저 포스터 한가운데 자리를 잡은 김영란의 반전이 시선을 사로잡는다. 밑바닥 인생의 경호원이 아닌 명품 스펙의 유치원 선생님 부세미의 얼굴로 완전히 탈바꿈하고 있는 것. 그러나 화려한 귀걸이, 분홍색 슈트로도 가려지지 않는 건조한 표정과 등 뒤에 감춘 총은 비밀을 가진 그녀의 실체를 궁금하게 만든다.

이와 함께 김영란의 거짓말로 얽히고설키게 될 전동민(진영), 이돈(서현우), 가선영(장윤주), 백혜지(주현영)의 미묘한 눈빛도 흥미를 돋운다. 김영란의 주변을 에워싼 네 사람은 마치 장례식이라도 온 듯 모두 검은 옷을 입고 있어 위태로운 분위기를 배가시킨다. 과연 이들은 신분을 속이려는 김영란의 거짓말에 동조하는 아군이 될지, 혹은 이를 저지하는 적군이 될지 관심이 집중되고 있다.

특히 '인생 리셋까지 3개월, 죽지 말고 죽여라'라는 문구가 다섯 인물의 복잡미묘한 관계성을 드러내고 있다. 새로운 삶을 살기까지 약 3개월의 시간이 남은 가운데 누군가의 손에 죽기보다 누군가를 죽이기를 선택한 김영란이 원하던대로 인생 리셋에 성공할 수 있을지 이목이 쏠린다.

등 뒤에 각자의 목적을 숨긴 다섯 인물의 치열한 심리전이 펼쳐질 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 오는 29일 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다. 매주 월, 화요일 오후 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현영, '의부증 수준' 집착증 고백 "남편 씻을 때 몰래 휴대폰 확인”

2.

“얼굴 또 바뀌었네” 박서진, 성형에만 1억 원 썼다

3.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

4.

방사능 물 마신 스포츠스타의 충격적인 몰골..뼈까지 녹아

5.

"남편 씻는 틈 타 휴대폰 훔쳐봐"…'80억 CEO' 현영, 남편 향한 의부증 고백 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

현영, '의부증 수준' 집착증 고백 "남편 씻을 때 몰래 휴대폰 확인”

2.

“얼굴 또 바뀌었네” 박서진, 성형에만 1억 원 썼다

3.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

4.

방사능 물 마신 스포츠스타의 충격적인 몰골..뼈까지 녹아

5.

"남편 씻는 틈 타 휴대폰 훔쳐봐"…'80억 CEO' 현영, 남편 향한 의부증 고백 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'4조 6000억' 토트넘 초대형 뉴스, 사우디+만수르 EPL 유혹한 그녀의 등장→긴급 성명에도 포기란 없다 '인수 야욕'

2.

'광주는 또 우천 취소?' 더 밀리면 곤란한데... 비 내리는 챔필, 삼성-KIA '경기 열릴 수 있나'[광주현장]

3.

폭우에 흠뻑 젖은 그라운드, 물웅덩이 깊게 패인 워닝트랙…'6연승 예고' SSG-반전 꿈꾸는 NC 맞대결 미뤄지나 [창원현장]

4.

'안경 에이스' 롯데 박세웅 어깨에 달린 가을야구 희망...'천적' 한화 와이스 벽을 넘어라 [부산현장]

5.

ATL에 '복덩이'가 들어왔다, 김하성 합류로 '유격수 자리 강해졌다' 평가...스닛커 감독에 800승 선사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.