스포츠조선

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

기사입력 2025-09-09 19:47


선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데"…

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데"…

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데"…

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데"…

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데"…

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데"…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 선미가 과거 첫 연애 당시 박진영과 손절했던 이유를 털어놨다.

9일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립2'에는 "모태솔로는 아니지만 연애는 하고 싶어"라며 영상이 게재됐다.

이날 선미는 "올해 34살이다. 내 연애 경험이 다섯 손가락도 남는다. 연애를 해야 되는데"라면서 "끌리는 얼굴형이 있다. 한국에 잘 없다. 맷 데이먼"이라고 밝혔다. 이를 들은 장도연은 "JYP(박진영) 아니냐. 선이 굵으시니까"고 했고, 선미는 당황한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

선미는 "마음이 건강하고 건전한 사람이었으면 좋겠다"면서 "전 연애는 원래 알던 사람이거나 아니면 상대방이 먼저 표현을 했다"고 솔직하게 밝혔다.

이어 선미는 "내가 좋아하면 먼저 고백해야 된다. 일단은 눈치챌 수 있게 한다. 좋은 티를 숨기지 않는다"면서 "원래 연락을 잘하는 타입이 아닌데 나랑 계속 연락이 유지가 된다는 건 내 마음을 다 내준 거다"고 했다. 그러면서 "혹시라도 만약에 저랑 연락하게 되실 분이 있다면 그거는 제가 좋아한다는 신호다"면서 미래 애인에게 갑자기 영상 편지를 남겨 웃음을 안겼다.


선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데"…
그때 선미는 "정말 엄청난 연애를 하고 엄청난 이별을 하면 엄청난 앨범이 나온다고 하더라"며 "근데 피디님이 가만 안 두실 것 같다. '너 또 그런 사람 만났냐'고 할 것 같다"고 해 웃음을 자아냈다. 과거 박진영이 연애할 때 다 퍼주는 스타일인 선미의 연애를 걱정을 했다가 손절까지 당했다고 밝힌 바 있다.

이에 선미는 "너무 해명하고 싶은 게 그거 딱 한번이다. 내가 했던 제일 첫 번째 연애 딱 그 한 사람이다"면서 "그 이후에는 다 좋은 사람만 만났다"며 억울함을 드러냈다. 이어 그는 "정말 딱 한번인데 최근에 또 쇼츠 같은 걸로 돌더라. 밑에 너무 걱정하는 댓글들을 많이 달아주셨다. 근데 첫 연애는 그럴 수 있는거지 않나. 그 후로는 안 그랬다"면서도 "걱정이 가득한 댓글들을 보면서 나를 어릴 때부터 봐오신 분들이 많이 계시니까 걱정이 너무 감사하더라"고 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

2.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어 일한다"(조선의 사랑꾼)

3.

"故대도서관, 파티 같은 4일장 치렀다"..전처 윰댕 배웅 속 영면

4.

박진영 “2009년 원더걸스처럼”... 대통령직속위원장으로 K-팝 도약 꿈꾼다

5.

“몸 던져 구했다” 고현정, 촬영 중 6살 아역배우 생명 구한 사연

연예 많이본뉴스
1.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

2.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어 일한다"(조선의 사랑꾼)

3.

"故대도서관, 파티 같은 4일장 치렀다"..전처 윰댕 배웅 속 영면

4.

박진영 “2009년 원더걸스처럼”... 대통령직속위원장으로 K-팝 도약 꿈꾼다

5.

“몸 던져 구했다” 고현정, 촬영 중 6살 아역배우 생명 구한 사연

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 최고 유망주' 양민혁, 이대로면 월드컵 출전 불발...英매체도 지적 "포츠머스 임대 옳았는지 의문, 시간 많지 않아"

2.

포수 엔트리만 4명? 대졸 신인 포수 전격 1군 등록…"통증이 잡히면 방망이라도" 주전 포수 의지 있었다

3.

'또 비냐' KIA-삼성전, 우천 취소...예비일도 없다, KIA 3번째 추후 편성 [광주 현장]

4.

3전4기. 이번이 올해 마지막. LG는 알칸타라를 꺾을 수 있을까[고척 현장]

5.

土대구, 강수확률 80%! 지옥의 기운인가.. '삼성→LG→한화' 죽음의 8연전 온다! 사령탑 눈앞이 깜깜하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.