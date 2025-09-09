선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데"…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 선미가 과거 첫 연애 당시 박진영과 손절했던 이유를 털어놨다.
선미는 "마음이 건강하고 건전한 사람이었으면 좋겠다"면서 "전 연애는 원래 알던 사람이거나 아니면 상대방이 먼저 표현을 했다"고 솔직하게 밝혔다.
이어 선미는 "내가 좋아하면 먼저 고백해야 된다. 일단은 눈치챌 수 있게 한다. 좋은 티를 숨기지 않는다"면서 "원래 연락을 잘하는 타입이 아닌데 나랑 계속 연락이 유지가 된다는 건 내 마음을 다 내준 거다"고 했다. 그러면서 "혹시라도 만약에 저랑 연락하게 되실 분이 있다면 그거는 제가 좋아한다는 신호다"면서 미래 애인에게 갑자기 영상 편지를 남겨 웃음을 안겼다.
이에 선미는 "너무 해명하고 싶은 게 그거 딱 한번이다. 내가 했던 제일 첫 번째 연애 딱 그 한 사람이다"면서 "그 이후에는 다 좋은 사람만 만났다"며 억울함을 드러냈다. 이어 그는 "정말 딱 한번인데 최근에 또 쇼츠 같은 걸로 돌더라. 밑에 너무 걱정하는 댓글들을 많이 달아주셨다. 근데 첫 연애는 그럴 수 있는거지 않나. 그 후로는 안 그랬다"면서도 "걱정이 가득한 댓글들을 보면서 나를 어릴 때부터 봐오신 분들이 많이 계시니까 걱정이 너무 감사하더라"고 전해 눈길을 끌었다.
