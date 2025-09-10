이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 M…

스포츠조선

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

기사입력 2025-09-10 06:50


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 이민정이 남편인 배우 이병헌과의 결혼 스토리를 공개했다.

9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "이민정 금수저썰부터 꽃남 캐스팅까지. 싹 다 알려드림"이라며 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 과거 이병헌과 1년 정도 만났다가 헤어졌던 일을 떠올렸다.

그는 "'꽃보다 남자'가 터지기 직전에 이병헌 씨를 만났었다. 1년 정도 만나고 나서 오빠가 1년 넘게 외국을 가야 하는 상황이었다"면서 "'민정이는 이제 시작해서 막 하려고 하는 앤데 내가 잡는 게 맞는 걸까'라면서 본인은 1년 동안 외국에 갔다 오니까 헤어지자고 하더라"고 떠올렸다.

이민정은 "'나한테 감히?'라고 생각을 했었다"면서 "이유가 없다고 생각했다. 나는 1년 동안의 외국은 핑계일 뿐, 무조건 헤어지는 건 사랑이 없다고 생각하기 때문에 단칼에 잘랐는데 갑자기 외국에서 전화가 왔다"고 했다.


그는 "시차도 안 맞고 되게 이상한 타이밍에 전화가 오면 꺼버리거나 안 받고 다음날 문자로 '자느라 못 받았다'면서 핑계를 대며 연락을 피했다"며 "아니면 아예 대꾸를 안 했다. 읽씹 했다"고 밝혔다.

이후 영화제에서 만났다는 두 사람. 이민정은 "(이병헌이)눈인사처럼 하길래, '왜 아는 척이냐'는 표정을 지으면서 봤지만 모르는 척 했다"면서 "그렇게 하다가 다시 만나서 결혼을 하게 됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다.


그때 이민정은 '부부가 배우지 않나. 멜로 연기할 때 서로 질투하냐'는 질문에 "매번 질투한다"고 말해 눈길을 끌었다.


그는 "'한번 다녀왔습니다' 뽀뽀신 때 질투하고, '빅' 때도 공유 오빠를 질투했다"며 "앙칼진 질투가 아니라, '저렇게까지 하라고 했냐'고 한다"면서 작품 속 스킨쉽을 본 이병헌의 반응을 전해 웃음을 안겼다.

이민정은 "근데 희한하게 남편은 결혼하고 나서 일부러 그런 건 아닌데 그런 신이 없었다"면서 "'내부자들'이나 '남한산성'에서 누구랑 키스를 하겠냐"고 해 폭소를 자아냈다. 그러면서 "'오징어게임'에서 마스크 끼고 프런트맨이 키스를 하겠냐. 아무 것도 없었다"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

