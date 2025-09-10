스포츠조선

'167cm' 선미, '52→43kg' 감량 성공했다..."아침에 견과류 1봉 먹어" ('살롱드립2')

기사입력 2025-09-10 06:30


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 선미가 월드투어를 위해 52kg까지 증량했지만, 앨범 콘셉트를 위해 다시 감량했다고 밝혔다.

9일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립2'에는 "모태솔로는 아니지만 연애는 하고 싶어"라며 선미 편이 업로드 됐다.

이날 선미는 '살이 찌는 체질로 바뀌었다더라'는 말에 "맞다. 어릴 때부터 너무 저체중이어서 회사에서도 고민이 많았다. 너무 살이 안 찌니까 보약까지 해 먹일 정도"라고 말했다.

그는 "평생을 '난 살이 안 찌는 체질이구나' 하고 살고 있었다"면서 "첫 번째 월드투어를 하면서 체력적으로 증량을 하지 않으면 못 버티는 스케줄이더라. 운동과 식단으로 증량에 성공했다. 근데 투어가 끝났는데, 52kg이 되어 있더라"며 증량 후 몸무게를 공개했다.

선미는 증량 전 몸무게를 묻는 질문에는 "따라하시면 절대 안 된다"면서 "'가시나' 할 때 43kg, '주인공' 할 때 41kg이었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.


선미는 "나는 되게 좋았다. 거울로 보는 내 몸이 너무 예쁘더라"면서도 "이번에는 춤을 안 주고 악기 연주를 한다. 록 영화를 보면 다들 마르고 약간 예민미가 있지 않나. 콘셉트를 위해 감량을 했다. 한번에 빼지 않았고, 몇 년에 걸쳐 원래 몸무게로 돌아왔다"고 밝혔다.

선미는 다이어트 식단에 대해서는 "아침은 견과류 1봉, 맛 밤 1봉을 먹는다. 체력이 너무 바닥날 때면 고구마말랭이 70g짜리 먹는다"면서 "너무 배고픈데 귀찮고 빨리 자야 할 때, 곤약 냉모밀 먹어라. 따로 조리할 필요 없이 뜯어서 얼음 띄워 먹으면 된다. 맛있다"면서 최근 발견한 다이어트 꿀템도 추천했다.

이어 선미는 "식욕이 무섭다. 못 멈추겠다"면서도 "배고프게 잔 만큼 다음날 예쁘게 나오면 뭐"라며 음식의 유혹을 직업 정신으로 견디는 프로다운 모습으로 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

