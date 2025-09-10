스포츠조선

[공식] 550만 돌파 '좀비딸', 오늘(10일)부터 1000원에 본다…흥행 감사 이벤트

기사입력 2025-09-10 08:16


[공식] 550만 돌파 '좀비딸', 오늘(10일)부터 1000원에 본다……
사진 제공=NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '좀비딸'이 오늘(10일)부터 흥행 감사 특가 이벤트를 진행한다.

8일 누적 관객수 550만을 돌파하며 2025년 최고 흥행 영화의 타이틀을 굳건히 지키고 있는 '좀비딸'이 관객들에게 감사의 의미를 담아 할인 특가 이벤트를 마련했다. 10일부터 상영 종료 시까지 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네Q에서 '좀비딸'을 7천원에 관람할 수 있다.

매일 '문화의 날'과 동일한 혜택을 누릴 수 있는 가운데, 국민 영화관람 할인권(6천원 할인)을 적용하면 단돈 1천원에 즐길 수 있어 아직 영화를 보지 못한 이들부터 N차 관람을 원하는 관객들까지 극장으로 이끌 예정이다. 올해 한국영화 중 사전 예매량 최고 기록을 세운 데 이어 개봉과 동시에 역대 한국 코미디 영화 중 최고 오프닝 스코어 경신, 2025년 흥행 1위를 차지한 '좀비딸'은 이번 흥행 감사 이벤트를 통해 여름의 끝자락까지 극장가에 진한 웃음과 감동을 선사할 것으로 기대를 모은다.

한편 '좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 코믹 드라마로, 절찬 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



