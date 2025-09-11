윤은혜, 실명 위기 고백 "염산 물총 맞아...트라우마 잊혀지지 않아" …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] SBS '꼬꼬무'가 재개발 철거를 빌미로 끔찍한 폭력을 자행한 '적준 용역'에 대해 파헤치는 가운데, 리스너 윤은혜가 자신의 트라우마를 고백하며 철거민들에게 따뜻한 공감을 건넨다고 해 관심이 집중된다.
이날 방송은 1990년대 서울 곳곳에서 벌어졌던 재개발 철거 참상에 대해 파헤친다. 소위 '용역 깡패'라 불리는 이들은 공권력의 묵인 속에 폭행, 재산 파괴, 인권 유린 뿐만 아니라, 초등학생들을 계단 아래로 던지고, 임산부에게 폭행을 가하고, 부녀자를 성폭행하는 만행을 저질렀다. 긴박한 해외 분쟁 지역을 취재했던 기자조차 참혹한 현장을 두고 "전쟁터 못지않았다"라고 회고했을 정도. 또한 일명 '너구리 작전'이라 불리는 '적준 용역'의 비인도적인 철거 방식 등도 조명돼 악명 높았던 이들의 만행을 이야기 한다.
그런가 하면, 영상을 지켜보던 윤은혜는 "감옥에 가야지요 이 정도면 싹 다 가야지요"라며 격분하고, KCM은 "사람이 아닌 것 같다. 악마다"라며 분노하며, 채서진은 "너무 너무 잔인하다. 살아있는 지옥이다"라며 입을 다물지 못한다고.
과연 '적준 용역'의 실체는 무엇이며, 공권력이 잔혹한 폭력을 방관했던 배경은 무엇일지, 재개발을 빌미로 자행된 폭력의 내막은 '꼬꼬무' 본 방송을 통해 공개된다.