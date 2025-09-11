스포츠조선

'새신랑' 김종국 "9월 결혼? '옥문아' 녹화 중 들킬까 조마조마"…무슨 말했길래

기사입력 2025-09-11 09:36


'새신랑' 김종국 "9월 결혼? '옥문아' 녹화 중 들킬까 조마조마"…무…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '9월의 새신랑' 김종국이 '옥탑방의 문제아들'에서 결혼 발표 전 티를 냈다고 밝힌다.

11일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서는 김종국의 결혼 소식을 듣고 놀란 옥탑방 MC들의 모습이 공개된다.

구본승과 10월 결혼설에 휩싸였던 김숙은 김종국의 결혼 소식에 "설레발은 내가 치고 결혼은 얘가(김종국) 먼저 간다"라며 황당해한다. 이에 깜짝 결혼 발표한 김종국은 그동안 옥탑방에서 티가 날까 봐 조마조마했다고 밝힌다.

이전 방송에서 신혼집 의혹설에 "내가 나중에 결혼하면 당연히 그게 신혼집이 되지"라며 두루뭉술하게 해명했던 김종국. 또 옥탑방 내에서 비밀 연애 전문가로 인정받기도 했던 그는 나름대로 결혼하는 티를 냈다고. 김종국은 "예전엔 결혼 이야기가 나오면 무조건 부정했지만 요즘은 그러지 않았다", "나는 원룸에서 살아도 되는 사람이라 집을 구매했을 때부터 결혼 의심을 받을 것이라고 생각했다"라며 결혼 사실이 들킬까 봐 노심초사했던 지난날을 털어놓는다. 심지어 '옥탑방' 녹화 중 뜨끔했던 순간이 있었다며 귀가 빨개졌던 순간을 떠올린다. 결혼 발표까지 초조했던 '새신랑' 김종국의 모습은 본 방송에서 확인 가능하다.

'옥탑방'의 유일 유부남으로 등극한 김종국을 향한 축하도 쏟아진다. 김종국의 애착 동생 양세찬은 청첩장을 받기 전부터 "무조건 간다"라고 선언하는 한편, 주우재는 김종국 결혼식을 SNS에 업로드하겠다며 엄포를 놔 김종국을 놀라게 한다. 이어 송은이는 "김숙과 함께 한복을 맞춰 입고 가겠다", 김숙도 "한복 입고 화촉 점화하겠다"라며 김종국의 결혼 축하를 위해 두 발 벗고 나선다.

녹화 당일 김종국의 결혼 소식을 안 게스트 박영규도 축하를 아끼지 않았다는 후문. '9월의 새신랑' 김종국의 결혼 축하로 화기애애한 옥탑방 현장은 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 11일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

5.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.