박나래 "송중기·천우희 20대 초중반 같아"…얼마나 어려보이길래 ('나래…

박나래 "송중기·천우희 20대 초중반 같아"…얼마나 어려보이길래 ('나래식')

기사입력 2025-09-11 09:58


4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 송중기와 천우희가 포즈 취하고 있다.

송중기, 천우희 주련의 '마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 그린 작품이다. 이상엽 감독과 박시현 작가 작품으로 5일 밤 첫 방송된다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.4/

사진 출처=유튜브 채널 '나래식'

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 송중기와 천우희가 '나래식'에 출연해 훈훈한 케미스트리를 발산했다.

10일 공개된 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 51회에서는 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'의 주역 송중기와 천우희가 출연해 다채로운 이야기를 나눴다.

송중기와 천우희는 이번 작품을 통해 처음으로 깊게 호흡을 맞추게 됐다. 천우희는 "예전에 한번 뵌 적은 있지만 작품을 함께한 건 처음"이라며 "특히 첫사랑 재질로 만나게 돼 더 좋았다"고 말했다. 송중기는 "우희 씨가 이 작품에 함께한다는 이야기를 듣고, 또 직접 만나 준비하면서 '정말 잘 맞겠다'는 생각이 들었다. 현장도 힐링이 될 거라 생각했다"며 "주변 스태프들도 '둘의 얼굴 합이 잘 맞다'라는 말을 많이 하는데, 그 말이 참 기분 좋더라"라고 화답했다.

이어 박나래는 두 사람의 동안 외모에 "20대 초중반 같다"고 감탄했다. 천우희는 손사래를 치며 부끄러워했지만, 송중기는 "예전엔 그 말이 부끄러웠는데 지금은 나이가 들었나 보다. 너무 좋고 감사하다"며 미소 지었다. 또한 박나래는 "두 분 그림체가 비슷하다는 얘기 듣지 않나"고 물었고, 천우희는 "그 얘기를 좀 듣는다. 약간 비슷하다고 하더라"라고 인정해 눈길을 끌었다.

85년생 동갑내기인 박나래와 송중기는 동네 주민이라는 새 공통분모로 흥미를 자아내기도. 송중기는 "가끔 산책할 때 나래 씨 집 앞을 지나간다"며 "나래바에 한 번 초대해 달라"라고 요청했고, 천우희 역시 "저도 꼭 가보고 싶다"고 거들어 현장을 웃음바다로 만들었다.

송중기와 천우희는 학창시절 이야기도 풀어놓았다. 송중기는 "재미없는 모범생이었다"고 회상했다. 그러자 박나래는 "옆 여고에서 송중기 씨를 보러 많이들 왔다고 하더라"라고 폭로했고, 천우희는 "인기 많은 사람은 본인이 모른다"라고 너스레를 떨어 폭소를 유발했다. 천우희는 자신의 학창시절에 대해선 "모범생은 아니고, 말썽 안 일으키고 그냥 주변과 두루두루 잘 지내고, 공부도 그냥 고만고만했던 평범한 학생이었다"라고 털어놨다.

그 가운데 박나래는 "잘생김까지는 분장으로 커버되더라"라며 과거 드라마 '태양의 후예' 속 유시진(송중기) 대위로 변신한 사진을 공개해 송중기를 폭소케 했다. 사진 속 박나래는 유시진 특유의 눈매와 표정을 완벽하게 재현해 시선을 모았다. 이를 본 천우희는 "표정을 굉장히 잘 쓰셨다. 그 찰나가 너무 디테일하다"라며 박나래의 분장력에 엄지를 치켜세웠다.

한편 17일 공개되는 '나래식' 52회에는 윤남노 셰프가 게스트로 출연한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

