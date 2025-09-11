김태균→류현진까지 감탄…'편스토랑' 출장뷔페 스케일 어마어마하네

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 김태균과 류현진이 '편스토랑'에 등장한다.
12일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 대한민국 야구 전설 김태균이 한화이글스 후배들을 위해 마련한 아주 특별한 '편스토랑' 출장 뷔페 현장이 공개된다. 이에 괴물 투수 류현진을 비롯한 한화이글스 선수들이 대거 '편스토랑' 카메라 앞에 등장한다고 해 기대를 더한다.
김태균이 이곳에 나타난 이유가 무엇인지 궁금증이 모아지는 가운데, 김태균은 "후배들을 응원하는 마음으로 '편스토랑'에 출장 뷔페를 의뢰했다"는 사실을 공개한다. 이날 김태균의 의뢰에 '편스토랑' 이연복 셰프와 비타민 MC 효정이 한화이글스 구장에 출격한다.
본격 요리 시작 전, 명예의 전당에서 추억에 젖어 있는 김태균 앞에 괴물 투수 류현진이 등장한다. 반갑게 인사를 건네는 류현진에게 김태균은 "오늘 형이 요리해 주러 왔다"라며 귀여운 생색을 낸다. 이에 류현진은 "형이 요리하는 거 말고, 셰프님 요리 먹고 싶다"며 칼차단해 웃음을 준다.
잠시 후, 김태균은 이연복 셰프의 진두지휘에 따라 MC효정과 함께 한화이글스 후배들을 위한 대용량 요리에 돌입한다. 이연복 셰프의 대표 메뉴 멘보샤 250개를 시작으로 선수들의 보양을 책임질 100인분 특급 보양 메뉴까지, 어마어마한 '연복 특선' 메뉴들이 준비된다.
이날 류현진의 도발에 자극 받은 김태균은 "요리는 잘 못 하지만, 오늘 요리로 홈런 한 번 치겠다"고 의욕을 불태우며 이연복 스승을 따라 대용량 요리에 도전한다. 대용량 요리답게 삽을 들고 구슬땀을 흘린 김태균은 과연 대용량 요리를 무사히 완성할 수 있었을까.
과연 김태균, 이연복, 효정이 함께한 '연복 특선' 요리는 한화이글스 선수들의 입맛을 사로잡을 수 있을까. 사상 최초 선수 식당 웨이팅 사태까지 초래했다는 '편스토랑' 출장 뷔페 메뉴는 무엇일지 궁금증을 자극한다.
한편 KBS2 '편스토랑'은 12일 오후 8시 30분 방송된다.
