스포츠조선

김지혜, 6년 난임 끝 만난 쌍둥이 중환자실行 "호흡 안 되고 분유도 못 먹어"

기사입력 2025-09-11 15:23


김지혜, 6년 난임 끝 만난 쌍둥이 중환자실行 "호흡 안 되고 분유도 못…

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 캣츠 출신 김지혜가 쌍둥이의 상태에 대해 전했다.

김지혜는 11일 "저는 괜찮은데 아가들이 둘 다 니큐에 들어가 있고 호흡도 안 되고 분유도 먹지 못해 링거로 영양을 공급해 주고 있어요"라는 글과 함께 신생아집중치료실 앞에서 찍은 사진을 올렸다.

그는 "건강해질 수 있게 많은 기도 부탁드려요. 우리 둥이들 힘내자. 엄마가 여기 있어"라며 쌍둥이의 회복을 간절히 바랐다.

이어 "지인들 친구들 인스타 DM 답장을 못 하고 있어요. 제가 아기들 때문에 정신이 없어서. 얼른 멘탈 잡을게요"라고 덧붙였다.

최근 조산 위기로 응급실을 찾았던 김지혜는 지난 8일 새벽 양수가 터지면서 긴급 제왕절개 수술을 받고 쌍둥이 남매를 품에 안았다.


김지혜, 6년 난임 끝 만난 쌍둥이 중환자실行 "호흡 안 되고 분유도 못…
남편 최성욱은 "백호 요롱이가 드디어 세상 빛을 보았습니다. 가장 고생한 우리 지혜, 힘든 시간 잘 버텨주어 고마워. 긴 진통 시간에도 니큐가 없어 모든 고통을 버티고 참아내는 모습은 엄마 그 자체라 감히 존경스러워"라며 아내를 향한 고마움을 전했다.

그러면서 "현재 우리 아이들은 신생아 중환자실에서 조금은 두렵고 외로울 테지만, 서로 의지하며 잘 버텨내고 있습니다. 아내는 더욱이 회복에 집중해야 할 때인데 아이들을 볼 때마다 너무 울어서 매일을 토닥여주고 있네요"라며 "엄마는 강하니까 걱정말라던 아내의 말에 제 자신이 한없이 부끄러워지는 나날들입니다. 얼른 건강해진 모습으로 아내랑 아이들과 함께 씩씩하게 인사드리도록 할게요. 걱정해 주시고 축복해 주신 많은 분들. 다시 한번 정말 너무나도 감사합니다"라고 밝혔다.

한편 김지혜는 그룹 파란 출신 뮤지컬 배우 최성욱과 2019년 결혼했다. 이후 결혼 6년 만인 지난 2월 난임을 극복하고 시험관에 성공해 쌍둥이를 임신했다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

4.

장예원 "서장훈과 함께하는 순간 5년간 꿈꿔..지적인 매력 큰 사람" ('이웃집백만장자')

5.

정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남달라" (금쪽)

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

4.

장예원 "서장훈과 함께하는 순간 5년간 꿈꿔..지적인 매력 큰 사람" ('이웃집백만장자')

5.

정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남달라" (금쪽)

스포츠 많이본뉴스
1.

"대이변!" 韓 남자 양궁 김제덕만 남았다, 김우진→이우석 남자 개인전 줄줄이 탈락

2.

'학습효과라는 게 없어?' 김하성의 못말리는 도루 충동. FA대박 실패→소속팀 방출 겪고서도 또 도루시도. 잔여시즌 동안 봉인 시급

3.

'제2의 이종범' 아니면 어때? 1번타자+유격수 너도 할수 있어!…'낭만' 아닌 현실적 선택 [창원포커스]

4.

"뮌헨보다 리버풀이 낫지" 독일 레전드의 '촌철살인'→분데스리가 수준 떨어져…"우승은 바르셀로나"

5.

역대급 칭찬! "손흥민, 실패한 지루랑은 달라" 美 레전드도 인정→역습 축구에 최적화…경기 내외적으로 극찬 세례

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.