최성은, 의대 포기하고 ‘송 박사’ 됐다…‘마지막 썸머’ 첫사랑의 비밀

기사입력 2025-09-11 16:45


[스포츠조선 박아람 기자]'마지막 썸머' 배우 최성은이 매력 넘치는 캐릭터 탄생을 예고한다.

오는 11월 1일(토) 밤 9시 20분 첫 방송 예정인
KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'(연출 민연홍 / 극본 전유리 / 제작 몬스터유니온, 슬링샷스튜디오)는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.

최성은은 극 중 의대를 그만두고 DMZ와 맞닿아 있는 파탄면 건축직 공무원이 된 '송하경' 역을 맡았다. 파탄면에서 일명 '송 박사'로 불리는 하경은 가로수, 전봇대, 동네 강아지까지 그녀의 손길이 거치지 않은 곳이 없을 정도다. 말로는 '탈파탄'을 외치지만 면민들에게 무슨 일이 생기면 언제나 앞장서서 해결해 주는데. 그런 그녀가 왜 그토록 이곳을 떠나고 싶어 하는지 호기심을 자극한다.

최성은이 선보일 '송하경'의 서사가 궁금해지는 가운데 오늘(11일) 공개된 스틸에는 하경의 다채로운 순간들이 담겨 있어 이목을 집중시킨다. 하경은 총성이 울리는 동네에서 자전거를 타고 출근하는가 하면 파천 시 사원증을 목에 건 채 상대와 업무 관련 대화를 주고받고 있어 흥미를 유발한다. 앞으로 벌어질 하경의 바람 잘 날 없는 회사 생활은 극에 활력을 더할 예정이다.

다른 스틸에서는 분노인지 슬픔인지 알 수 없는 하경의 복잡한 눈빛이 눈길을 끈다. 2년 전 모종의 일로 멀어졌던 백도하(이재욱 분)를 마주한 하경은 복잡미묘한 감정을 느끼게 된다. 또한 어린 시절 도하네 가족과 땅콩 주택 옆집에 살았던 하경은 하루빨리 집을 팔기 위해 고군분투하지만 갑자기 등장한 도하로 인해 계획에 차질이 생기면서 흥미진진한 전개를 그려나간다고.

이처럼 최성은은 여름 손님이었던 도하를 다시 파탄면에서 재회하는 하경의 복잡한 감정선을 섬세하게 표현할 것으로 기대감을 모은다. 여기에 도하와 티격태격하며 선보일 티키타카 케미는 '송하경' 캐릭터의 매력을 한층 더 끌어올릴 전망이다.

한편 '마지막 썸머'는 '키스 식스 센스', '라디오 로맨스' 등을 통해 탄탄한 집필력을 인정받은 전유리 작가와 '로얄로더', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈, '인사이더' 등의 연출을 맡아 시청자들의 눈도장을 제대로 찍은 민연홍 감독이 의기투합한 작품이다.

