김종국 '극비 결혼' 이유 속도위반 아니었다 "♥연하의 신부가 원해"

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 김종국이 속도위반이 아니라며 선을 그었다.

11일 김종국 유튜브 채널 '짐종국'에는 '호랑이 장가 가는 날...(Feat. 런닝맨, 용띠클럽, 조나단, 강훈, 주우재, 서장훈, 쇼리 외)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상에는 김종국이 결혼을 앞두고 지인들에게 깜짝 결혼을 발표하는 모습이 담겼다.

지인들은 "나 결혼한다"는 김종국의 말에 모두 당황한 모습.

김종국은 "결정을 한 지 얼마 안 됐다. 급하게 하게 됐지만 속도위반은 아니다. 내 나이에 속도위반이면 복이다"라며 웃었다. 또 "어머니가 '미우새'에 안 나온 이유도 결혼 준비 때문이었다"고 덧붙였다.

이에 서장훈은 "어머니가 '미우새'에 안 나오시고 집을 산 걸 보고 눈치를 챘다"며 이미 결혼을 예상한 사실을 밝혔다. 유재석 또한 "집을 산 게 이상했다"며 낌새가 있었음을 느꼈다고 전했다.

김종국은 지인들의 질문에 "당연히 아내는 연하다"라며 "LA와 관련없는 한국인"이라고 밝혔다.

또 "우리 어머니가 '미우새'에 안 나오지 않나. 난 진짜 조용히 그냥 하려고 했다"면서 "정말 가까운 지인들만 초대할 거다. 나랑 좀 친하고 가까운 사람들만"이라고 말했다.


극비결혼을 한 이유에 대해서는 "아내가 될 상대가 조용히 했으면 하는 바람이 있다"며 아내의 요청으로 비공개 결혼식을 하게 됐다고 밝힌 뒤 "나도 조용히 하고 싶었다. 진짜 결혼하고 얘기할까도 생각했다"고 덧붙였다.

결혼을 하게 된 계기로는 "아내는 모든게 장점"이라고 팔불출 발언도 이어갔다.

한편 김종국은 지난 5일 007 작전에 비유되는 극비 결혼식을 올렸다.

