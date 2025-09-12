스포츠조선

'연정훈♥' 한가인 "연예인 친구 거의 없어..사회 친구 벽 쌓게 돼"

기사입력 2025-09-12 06:30


'연정훈♥' 한가인 "연예인 친구 거의 없어..사회 친구 벽 쌓게 돼"

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 한가인이 이른 나이에 결혼으로 얻은 것과 잃은 것에 대해 생각에 잠겼다.

11일 한가인은 자신의 채널에 '연예인 친구 거의 없는 한가인이 찐친 배우 '신현빈'을 만나면 생기는 일 (슬의생 장겨울 근황)' 제목의 영상을 공개했다.

이날 한가인은 "우리 채널에 첫 게스트"라며 "제가 연예인 친구가 거의 없는데 신현빈 씨를 모신다"고 소개했다.

한가인과 신현빈은 8년 전 드라마 '미스트리트'에서 호흡을 맞추며 절친해진 사이. 한가인은 "당시 같이 연기한 희서, 현빈, 재이는 동갑이어서 제가 늙은이 역할을 했다"고 웃었다.

이어 "현빈이는 제 주변에서 가장 트렌드 세터다. 늘 신박템을 소개해주고 인스타 사진 올리는 것도 다 알려줬다"고 덧붙였다.

두 사람은 과거 촬영 때 에피소드를 전하기도 했다. 신현빈은 "산에서 둘이 같이 뛰는 신이 있었다. 언니가 달리기가 진짜 빠르더라"라고 언급했고 한가인은 "제가 학교 다닐때 반에서 달리기 1등이었다. 보통 내가 전속력으로 뛰면 못 따라오는데 현빈이가 쫓아오더라"라고 웃었다.


'연정훈♥' 한가인 "연예인 친구 거의 없어..사회 친구 벽 쌓게 돼"
한가인은 "사회에서 만난 사람은 아무래도 벽을 쌓게 되고 마음을 보여주기 쉽지 않은데 고등하교때 친구들 같이 오랜만에 봐도 어제본 것 처럼 느껴진다"며 "항상 뭐 나오면 챙겨본다. 응원하는 친구다"라고 말했다.

한가인은 "난 사진도 못찍고 자연스러운 걸 연기하는 것도 어렵더라"라며 "어떻게 연예인을 했는지 모르겠고 했다.


신현빈은 "'문명특급' 그때부터 시작됐죠. 언니의 실제 모습과 가장 가깝다고 생각했다. 드라마 촬영 때 언니를 형아라고 불렀다"고 했다.

한가인은 "난 필터링을 못한다. 안된다. 해야되는데 못한다"며 "신현빈은 캄 한것 같은데 발랄하고 의외로 말도 많다"고 실제 성격을 설명했다.

한가인은 "현빈이에게 처음 말하는데 나는 일찍 결혼해서 애기도 낳고 배우 생활도 많이 못하고 있고 하는데 현빈이 보면 결혼 안하고 꾸준히 배우 일을 하고 있는 걸 보면 나도 저런 상황이었으면 저렇게 할수 있었을까 막연한 아쉬움 같은게 있다. 또 현빈이가 처음 만났을 때보다 드라마에서도 자리를 잡아가는걸 보면 뿌듯하기도 하고 잘되었으면 좋겠다고 생각하는 동생"이라고 응원했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아"

5.

김준호♥김지민, 결혼 3주만에 뒤늦은 혼인신고 "이제 아이 돌잔치만 남아"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아"

5.

김준호♥김지민, 결혼 3주만에 뒤늦은 혼인신고 "이제 아이 돌잔치만 남아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'정후야! 네가 가라 가을무대' 시즌 막판 최악의 부진에 빠진 뉴욕 메츠, 5연패+최근 10경기 7패. SF 자이언츠 등 떠밀고 있다

2.

"프로야구 선수가…" 김태형 직접 밝혔다, 왜 롯데 충격적 5연패 직후 그라운드에 다 남았나

3.

미국에 5골 먹힐뻔한 일본이 월드컵 우승? "16강조차 불투명" 자국 내 거센 비판 직면…감독은 여전히 '무한긍정'

4.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

5.

여기도 손흥민, 저기도 SON HEUNG-MIN…몇 년간 지워지지 않을 '위대한 족적'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.