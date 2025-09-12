스포츠조선

엄지원, 퍼스트 클래스 타고 韓 떠났다 "비즈니스랑 차원이 달라"

기사입력 2025-09-12 07:30


엄지원, 퍼스트 클래스 타고 韓 떠났다 "비즈니스랑 차원이 달라"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 엄지원이 드라마 종영 후 3주간의 미국 여행을 떠났다.

엄지원의 유튜브 채널에서는 11일 '대한항공 퍼스트 클래스 탑승기 드디어 떠난 LA 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공항에서 카메라를 켠 엄지원은 "오늘은 출국하는 날이다. 대한항공 퍼스트 클래스를 타고 간다"며 체크인 라운지로 향했다.

엄지원은 "소파에 앉아있으면 티켓이랑 다 갖다 준다"며 티켓을 받고 퍼스트 라운지로 향했다. "프레스티지(비즈니스 클래스)랑은 훨씬 차원이 다르다"며 라운지 곳곳을 소개한 엄지원. 엄지원은 이날 제공되는 음식 메뉴도 보여주며 "아주 수준이 높다"고 감탄했다.


엄지원, 퍼스트 클래스 타고 韓 떠났다 "비즈니스랑 차원이 달라"
샤워까지 마치고 비행기에 탑승한 엄지원. 엄지원은 내부도 샅샅이 보여줬다. 엄지원은 "식사가 두 번 나오는데 사전에 식사를 신청할 수 있다. 타기 전에 신청했다. 저는 한치물회를 먹는다 했고 민어전을 시켰다. 두 번째 식사는 은대구구이와 김치콩나물죽을 시켰다"며 "퍼스트 간식 중에는 자장면이 있다. 자장면 괜찮다"고 밝혔다.

최근 지드래곤이 공항에서 입고 나와 화제가 된 '일등석 잠옷'도 갈아입은 엄지원. 엄지원은 "진짜부들부들하고 편해서 저도 참 좋아한다"며 편하게 식사를 즐겼다.

엄지원은 "퍼스트 클래스를 탄다는 건 이동수단보다는 문화를 짧은 시간에 경험해본다는 의미에 더 가까운 거 같다. 그런 점들을 담아내고 싶었는데 전달이 되었을지 모르겠다"며 편하게 비행을 마쳤다.

LA에 도착한 엄지원은 피아니스트 조성진과 베네수엘라 출신 지휘가 구스타보 두다멜의 협업 공연을 보며 여행을 즐기기 시작했다. 취미인 골프 라운딩까지 한 엄지원은 "LA에서 '미스터트롯' 공연을 보러 왔다. 이걸 보게 될 줄이야. 클래식으로 시작해서 트로트로 끝난다"라며 LA '미스터트롯' 톱3 공연을 보러 갔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아"

5.

김준호♥김지민, 결혼 3주만에 뒤늦은 혼인신고 "이제 아이 돌잔치만 남아"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아"

5.

김준호♥김지민, 결혼 3주만에 뒤늦은 혼인신고 "이제 아이 돌잔치만 남아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'정후야! 네가 가라 가을무대' 시즌 막판 최악의 부진에 빠진 뉴욕 메츠, 5연패+최근 10경기 7패. SF 자이언츠 등 떠밀고 있다

2.

"프로야구 선수가…" 김태형 직접 밝혔다, 왜 롯데 충격적 5연패 직후 그라운드에 다 남았나

3.

미국에 5골 먹힐뻔한 일본이 월드컵 우승? "16강조차 불투명" 자국 내 거센 비판 직면…감독은 여전히 '무한긍정'

4.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

5.

여기도 손흥민, 저기도 SON HEUNG-MIN…몇 년간 지워지지 않을 '위대한 족적'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.