김종국, 꽁꽁 숨긴 예비신부 정체 공개 "20살 연하·헬스 종사자 아냐" ('옥문아')

기사입력 2025-09-12 07:37


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연한 배우 박영규가 낭만이 가득한 솔직 입담을 폭발시키며 70대 핫가이 매력을 뽐냈다.

지난 11일(목) 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들 시즌2'(이하 '옥문아') 283회는 40년차 대배우에서 예능대세로 다시 태어난 '이 시대의 사랑꾼' 박영규가 옥탑방에 방문해, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 기상천외한 문제들을 두고 도파민 터지는 퀴즈 전쟁을 펼치는 모습이 담겼다.

이날 방송은 새 신랑 김종국의 단독 옥탑방 기자회견과 함께 흥미진진하게 시작했다. 김종국의 결혼소식에 김숙은 "설레발은 내가 다 치고, 니가 간 거네?"라며 현타를 호소해 웃음을 자아냈다. 김종국은 새 신부의 정체에 대해 "지금껏 나온 가짜뉴스 중에 성별 빼고는 맞는 게 하나도 없다. 20살 연하도 아니고, 헬스 종사자도 아니다"라고 항간의 루머들을 해명했는데, 김숙은 "솔직히 말해서 신부 없는 거 아니냐. 홀로그램 아니냐"면서 의심을 거두지 않아 웃음을 자아냈다.

뒤이어 등장한 박영규는 뒤늦게 예능에 입문한 이유를 허심탄회하게 밝혔다. 그는 "신비주의 고수하느라 예능을 기피해왔는데, 세상이 달라졌다"면서 "사실 이혼을 세 번 하고, 네 번을 결혼했다는 게 부끄럽기도 했다. 하지만 거짓말을 할 수도 없고, 꾸밀 수도 없으니 있는 그대로 이야기하기 시작한 것이다. 근데 의외로 댓글들에 감동받았다. 미화시키지 않고 있는 그대로 이겨내고 극복해서 살아가는 모습을 보이는 것이 사람들이 원하는 거더라"라고 인기에 대한 소감을 전했다.


한편, 김종국의 결혼소식을 뒤늦게 접한 박영규의 반응도 웃음을 자아냈다. 박영규는 김종국을 향해 "50살에 초혼이야? 내가 마은 아홉 때 두 번째 결혼을 했어"라며 머쓱해하는가 하면 새 신랑에게 때 아닌 이혼 후기를 전해 웃음을 더했다. 더불어 박영규는 "와이프한테 키를 다 주고, 비번도 줘라"라고 조언했는데 "선배님은 지금 와이프분한테 다 맡기셨냐"는 김숙의 물음에 "그렇지는 않다. 다 퍼주는 마음으로 살라는 뜻"이라며 꼬리를 내려 폭소를 자아냈다.

박영규는 못 말리는 사랑꾼 면모도 뽐냈다. 25세 연하 아내와 함께 하며 화제를 모으고 있는 '살림남' 출연에 대해서 "이 여자랑 네 번째 이혼할 거 아니면 화끈하게 보여주자, 이걸 통해서 다시는 이혼하는 일이 없도록 국민들한테 선포하는 의미로 출연한 것"이라면서 아내와의 베스트커플상 수상을 희망했다. 또한 아내에게 첫눈에 반한 스토리부터, 아내에게 잘 보이기 위해 오피스텔을 구매한 사연, 새 가족이 된 딸과의 이야기들을 등을 솔직하게 밝혔다. 이와 함께 박영규는 "내 방식대로 살아가는 인생"이라고 덧붙여 고개를 끄덕이게 했다.

박영규는 찬란했던 전성기를 돌아보기도 했는데 "'순풍산부인과' 오디션에 당대 최고 배우들이 다 모였었다. 대사를 보자 마자 너무 내 이야기, 내 인생이었다'라고 회상했다. 또 히트곡 카멜레온'을 통해 하루에 중형차 한 대 값을 벌정도로 뜨거운 인기를 얻었다는 박영규는 "잠깐이지만 나훈아 씨보다 개런티를 많이 받기도 했다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이와 함께 박영규는 홀연히 방송 활동을 그만뒀던 뒷이야기와 함께, 미국에서 교통사고로 유명을 달리한 아들에 대해 애틋한 마음을 드러내 보는 이의 가슴을 먹먹하게 만들기도 했다.

한편 이날 역시 흥미로운 퀴즈들이 출제돼 눈길을 사로잡았다. '캐서린 제타 존스를 향한 마이클 더글라스의 프러포즈 방법', '글로벌 메가 히트 시트콤 '프렌즈'의 팀워크 유지 비결', '저축의 날 표어' 등이 문제로 출제됐는데 주우재, 김종국, 양세찬의 어시스트를 받은 박영규가 '정답 줍기'로 만점을 달성해 웃음보를 자극했다. 이로써 '옥탑방' 최초의 퍼펙트맨에 등극한 박영규는 '축배의 노래'를 통해 만점을 자축해 마지막까지 유쾌한 웃음을 선사했다.


이에 방송 이후 각종 커뮤니티와 SNS에서는 "미달이 아버지 너무 멋지고 솔직함", "새신랑 단종국 오늘 공부 제대로 했네", "필터 없는 박영규 너무 시원하다", "박영규 브라보! 축배의 노래가 이렇게 찡하다니", "영규옹 오늘 뼈우재랑 케미도 너무 좋았다", "인생의 곡절을 유쾌하게 승화시키는 박영규 씨 모습에 감동받았습니다. 오늘 옥문아 너무 좋았어요" 등의 반응이 이어졌다.

옥탑방에서 펼쳐지는 도파민 폭발 수다와 퀴즈 전쟁이 펼쳐지는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분 KBS 2TV에서 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

