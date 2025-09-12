[SC리뷰] '신혼' 김준호♥김지민, 진짜 '부부' 됐다…"혼인신고 완료…

|
|
[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 김준호와 김지민이 혼인신고를 하며 법으로 인정받은 진정한 부부로 거듭났다.
이들은 어색해하면서도 사뭇 진지하게 혼인신고서를 작성했다. 김준호는 "혼인신고는 구청에 가야 하고, 증인 2명의 서명이 필요하다"며 소소한 팁을 전했지만, 촬영 당일 연도와 요일을 헷갈리며 긴장한 기색을 보이기도 했다.
혼인신고서를 들고 구청으로 향한 두 사람은 곧 법적 부부가 된다는 사실에 더욱 들뜬 모습이었다. 김준호는 "너 진짜 신고해 버린다, 혼인신고"라며 현실 주접 멘트로 현장을 웃음으로 가득 채우는 동시에 사랑꾼 면모까지 자랑하기도. 특히 엘리베이터를 타는 사소한 순간에도 김지민을 먼저 챙기는 모습으로 설렘을 유발했다.
제출을 마치고 접수 결과를 기다리던 중, "이제 가족이 되는 거네"라며 서로의 손을 꼭 잡은 두 사람의 모습에서는 설렘과 뭉클함이 고스란히 전해졌다. 혼인신고가 완료된 뒤에는 태극기를 선물 받고 기념사진도 남겼다. 이후 신고서에 적힌 '사건명: 혼인신고'를 본 김준호가 "사건이래. 진짜 웃기다"라고 말하자, 김지민은 "사고지, 사고! 우리가 결혼한 게"라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 더했다.
영상 말미, 두 사람은 증인인 배우 황보라와 전화 연결로 훈훈함을 이어갔지만, 또 다른 증인인 방송인 이상민과는 끝내 연락이 닿지 않아 아쉬움을 남겼다. 미련을 버리지 못하고 앉아 있는 김준호에게 김지민이 "안 가?"라며 장난을 치자, 김준호는 귀여운 그녀의 장난에 환하게 웃으며 마지막까지 사랑스러운 부부 케미를 자랑했다. 김준호와 김지민 부부의 유쾌한 결혼 일상은 매주 목요일 저녁 8시 유튜브 '준호 지민'에서 공개된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com