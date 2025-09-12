스포츠조선

‘은중과 상연’ 박지현, 김고은과 지독한 우정…20년 서사 도전

최종수정 2025-09-12 09:40

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박지현이 넷플릭스 신작 '은중과 상연'을 통해 깊은 감정선을 담아낸다.

'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하면서도 질투하고 동경하면서도 미워했던 두 친구의 얽히고설킨 시간을 담은 이야기로 공개를 하루 앞두고 시청자들의 관심이 집중되고 있다.

극 중 박지현은 은중(김고은 분)을 늘 부러워하며 살아온 '천상연' 역을 맡아 인생의 마지막 순간을 함께해 달라는 부탁을 위해 다시 은중 앞에 나타난다.

박지현은 20대부터 40대까지를 오가며 복잡한 내면을 섬세하게 풀어낼 예정이다. 우정과 죽음 사이를 오가는 깊은 감정선은 물론 시대 흐름에 맞춘 스타일링과 김고은과의 다채로운 케미까지 시청자들의 호기심을 자극한다.

제작발표회에서 박지현은 "현실적이면서도 남녀노소 누구나 공감할 수 있는 우정이라는 소재를 담고 있어 많은 분들이 함께 느끼실 수 있을 것"이라며 자신감을 내비쳤다.

드라마 '재벌X형사' '재벌집 막내아들' '유미의 세포들' '브람스를 좋아하세요?'와 영화 '동화지만 청불입니다' '히든페이스' 등 다양한 장르를 소화하며 탄탄한 연기력을 입증한 박지현은 이번 작품을 통해 또 다른 얼굴을 보여줄 전망이다.

한편 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'은 오는 12일 전 세계 동시 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

