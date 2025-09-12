스포츠조선

'더 글로리' 손명오 지웠다…김건우, 승률 99% 항소심 전문 변호사 변신('마지막 썸머')

기사입력 2025-09-12 11:04


'더 글로리' 손명오 지웠다…김건우, 승률 99% 항소심 전문 변호사 변…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김건우가 '마지막 썸머'에 출연, 연기 변신에 나선다.

11월 1일 첫 방송 예정인 KBS2 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'(극본 전유리, 연출 민연홍)는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.

김건우는 극 중 대한민국 1위 로펌 서앤주의 막내아들이자 항소심 전문 변호사 서수혁 역으로 시청자들을 만난다. 수혁은 회사 내에서 유일하게 항고심, 상고심까지 간 까다로운 사건을 한방에 뒤집을 수 있는 독보적인 실력을 지녔으나 과거 송하경(최성은)과 관련된 사건을 수임했을 때 처음 패하면서 승률이 100%에서 99%로 떨어진다. 여기에 수혁은 재판에 관한 내용은 물론 일상에서도 아홉 칸의 빙고판으로 상황을 정리하는 독특한 습관이 있는 인물이라고 해 흥미를 더한다.

공개된 스틸에는 서수혁과 완벽히 혼연일체가 된 김건우의 모습이 담겨 있다. 김건우는 깔끔하게 올린 헤어스타일과 단정한 수트핏으로 이전의 강렬한 이미지와는 다른 세련미를 자아내고 있다. 또한 변호인석에 앉아 재판에서 이기기 위해 몰입하고 있는 그의 프로페셔널한 모멘트까지 엿볼 수 있어 시선을 사로잡는다.

그런가 하면 진지함과 부드러움을 넘나드는 김건우의 미소 또한 눈길을 끈다. 그는 백도하(이재욱 분)와 하경의 법정 공방에서 도하 측 변호사로서 든든한 존재감을 드러낸다고. 뿐만 아니라 과거 승률을 99%로 떨어뜨렸던 하경과 재회한 수혁이 다시 한번 그녀와 얽히게 되고, 이 과정에서 김건우는 하경에게 '송며드는' 수혁의 모습을 섬세하게 그려낼 예정이다.

드라마 '더 글로리', '유령을 잡아라', '라이브', '쌈 마이웨이' 등에서 활약을 펼친 김건우는 '마지막 썸머'를 통해 댄디함의 정석을 보여줄 전망이다. 특히 '더 글로리'에서 '손명오' 역으로 깊은 임팩트를 남긴 그가 '서수혁' 캐릭터로 180도 달라진 매력을 한껏 발산한다고 해 기대감이 더욱 커진다.

'마지막 썸머'는 '로얄로더', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈, '인사이더' 등에서 감각적인 연출력을 선보인 민연홍 감독과, '키스 식스 센스', '라디오 로맨스' 등으로 섬세한 집필력을 인정받은 전유리 작가가 힘을 합쳤다.

한편 KBS2 '마지막 썸머'는 11월 1일 오후 9시 20분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희선 와인, 2시간 완판 흥행 돌풍…지드래곤 뛰어넘는 ‘대세 입증’

2.

김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않았다"

3.

김종민, 2세 위해 술 끊었다 "♥히융, 아기 얘기 꾸준히 해" ('우아기')

4.

"유승준 병역기피 배신, 말도 안되는 선택"…윤일상 '나락' 건 저격, 유승준 반성할까[SC이슈]

5.

신지, 성형의혹 공식입장 "광대-턱 돌려깎기, 코수술 안했다…억울해"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

김희선 와인, 2시간 완판 흥행 돌풍…지드래곤 뛰어넘는 ‘대세 입증’

2.

김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않았다"

3.

김종민, 2세 위해 술 끊었다 "♥히융, 아기 얘기 꾸준히 해" ('우아기')

4.

"유승준 병역기피 배신, 말도 안되는 선택"…윤일상 '나락' 건 저격, 유승준 반성할까[SC이슈]

5.

신지, 성형의혹 공식입장 "광대-턱 돌려깎기, 코수술 안했다…억울해"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르키예 공항서 열렬 환대…'공식발표' 맨유도 안도, '호러쇼' 악몽 탈출

2.

허웅과 허훈. 함께 선다. KBL 미디어데이, 10개구단 대표선수 2명 라인업 최종발표

3.

"여전한 월드클래스" 손흥민, MLS 종합능력치 메시 이어 2위!…아시아 NO.1 유지 확실시[오피셜]

4.

"건방 떠는 사람 싫다" 삼성 선수들도 울렸다, 왜 최형우는 오승환에 이토록 진심일까

5.

토트넘 저격? "우승 원한다" EPL 유턴한 포스테코글루 감독 강력한 취임 일성

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.