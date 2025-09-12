스포츠조선

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원 결제"

기사입력 2025-09-12 12:01


장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원…

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원…

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원…

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원…

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 방송인 장성규가 아내의 씀씀이를 폭로해 웃음을 안겼다.

장성규는 지난 11일 자신의 유튜브 채널 '만리장성규'에 '아내들이 싫어하는 남편 취미 1위'라는 제목의 영상을 업데이트했다.

이날 예비 신랑이 된 김기혁은 유부남 선배들에게 "부부 사이 경제권은 어떻게 운용해야 하냐"고 물었다.

이에 장성규는 "돈에 관심 있는 사람이 관리해야 한다는 주의다. 내가 경제학과 출신이고, 대학 때부터 주식 동아리 활동도 했고, 부동산에도 관심이 많았다. 아내에게 물으니 돈에 관심이 없다고 하더라. 그래서 내가 맡게 됐다"고 설명했다.

그는 아내에게 생활비와 용돈을 주면서도 "원하는 만큼 쓰라"며 카드를 줬다고. 장성규는 "아내 카드 사용 내역이 문자로 오게 해놨는데, 잃어 버렸을 때를 대비 한 거 였다. 근데 아내가 '신경 쓰인다, 그거 좀 안 하면 안 되냐'고 해서 해지했다"고 밝혔다.

하지만 이후 예상치 못한 일이 벌어졌다. 장성규는 "(문자 서비스를) 없애고 난 다음 달에 아내가 한 달에 2천만 원을 쓰더라"며 웃픈(?) 폭로를 했다.

이에 전민기는 "다시 문자 서비스 해야 한다"고 조언했고, 장성규도 "다시 해야겠지"라며 맞장구쳤다. 다만 그는 "아이들 교육비가 다 포함된 거겠지만…"이라고 아내를 두둔했다가, 그 순간 아내에게 전화가 걸려와 화들짝 놀라는 모습으로 웃음을 자아냈다.

한편, 장성규는 지난 2021년 청담동의 한 빌딩을 65억원에 매입했다. 이후 건물의 시세가 오름에 따라 100억 건물주가 됐다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희선 와인, 2시간 완판 흥행 돌풍…지드래곤 뛰어넘는 ‘대세 입증’

2.

김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않았다"

3.

김종민, 2세 위해 술 끊었다 "♥히융, 아기 얘기 꾸준히 해" ('우아기')

4.

"유승준 병역기피 배신, 말도 안되는 선택"…윤일상 '나락' 건 저격, 유승준 반성할까[SC이슈]

5.

신지, 성형의혹 공식입장 "광대-턱 돌려깎기, 코수술 안했다…억울해"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

김희선 와인, 2시간 완판 흥행 돌풍…지드래곤 뛰어넘는 ‘대세 입증’

2.

김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않았다"

3.

김종민, 2세 위해 술 끊었다 "♥히융, 아기 얘기 꾸준히 해" ('우아기')

4.

"유승준 병역기피 배신, 말도 안되는 선택"…윤일상 '나락' 건 저격, 유승준 반성할까[SC이슈]

5.

신지, 성형의혹 공식입장 "광대-턱 돌려깎기, 코수술 안했다…억울해"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르키예 공항서 열렬 환대…'공식발표' 맨유도 안도, '호러쇼' 악몽 탈출

2.

허웅과 허훈. 함께 선다. KBL 미디어데이, 10개구단 대표선수 2명 라인업 최종발표

3.

"여전한 월드클래스" 손흥민, MLS 종합능력치 메시 이어 2위!…아시아 NO.1 유지 확실시[오피셜]

4.

"건방 떠는 사람 싫다" 삼성 선수들도 울렸다, 왜 최형우는 오승환에 이토록 진심일까

5.

토트넘 저격? "우승 원한다" EPL 유턴한 포스테코글루 감독 강력한 취임 일성

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.