'김준호 축의금 3만원' 차태현, 절친 김종국 축의금 논쟁

[스포츠조선 백지은 기자] 차태현은 절친 김종국의 결혼식 축의금으로 얼마를 냈을까.
김종국의 결혼 소식에 대해 절친 차태현이 솔직한 속내를 털어놔 관심이 쏠렸다. 평소 김종국의 짠돌이 모습을 보고 걱정이 된 차태현은 과거 술에 취해 김종국 母에게까지 전화를 걸어 "얘 이러면 결혼 못 한다"며 진심으로 걱정했었다고 밝혔다. 이어 결혼 기사가 났던 당일 아침, 김종국의 영상통화를 받았다는 차태현은 김종국이 던진 한마디에 바로 "너 결혼해?"라고 눈치를 챘다는데, 과연 김종국이 던진 한마디는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.
또한 김종국의 결혼 소식을 두고 축의금 논쟁이 불거져 분위기가 한층 더 달아올랐다. 이에 차태현은 김종국의 축의금 액수를 고민하다 2006년 결혼 당시 축의금 리스트를 꺼내 스튜디오를 집중하게 했고, 김준호도 덩달아 올해 결혼식 축의금 리스트를 꺼내며 뜻밖의 '축의금 액수 1등 주인공'을 공개해 현장을 발칵 뒤집었다.
